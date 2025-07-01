США "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынках

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 1 июля стоимость марки Brent снизилась на 30 центов, или на 0,5% – до 66,44 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 33 цента, или на 0,5%, до 64,78 доллара. Причин же этого в экспертной среде видят несколько. В частности, ожидания августовского увеличения добычи со стороны ОПЕК+ (союз стран-производителей нефти, объединяющий ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию), а также опасения по поводу замедления мировой экономики из-за возможного повышения пошлин в США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

В ОПЕК+ намерены увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки.

Такое же увеличение происходило ежемесячно с мая по июль.

Планы ОПЕК+ вызывают у рынка обеспокоенность.

"Если это решение будет одобрено, общий прирост добычи со стороны ОПЕК+ за год составит 1,78 млн баррелей в сутки. Что эквивалентно свыше 1,5% мирового спроса на нефть", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: ожидается, что такой рост поставок обеспечат "достаточное предложение на мировом рынке нефти" сразу до конца 2025 года. Что, вместе со "значительными резервными мощностями ОПЕК", придает рынку уверенность.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость нефти, отмечается, является неопределенность вокруг американских пошлин, а также их влияния на глобальный экономический рост. Как рассказали аналитики, вместе это не дает ценам на нефть подняться.

"Министр финансов США Скотт Бессент предупредил: несмотря на переговоры, другим странам всё же могут объявить о резком повышении пошлин. Крайний срок этого – 9 июля, когда временная ставка в 10% должна вырасти до размеров пошлин, которые Трамп озвучил 2 апреля – от 11% до 50%", – объяснили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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