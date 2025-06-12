США "обвалили" цены на нефть: что происходит на мировых рынках

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 12 июня фьючерсы на марку Brent подешевели на 49 центов, или на 0,7% – до 69,28 доллара за баррель. А марка West Texas Intermediate (WTI) – на 41 цент, или на 0,6% – до 67,74 доллара за баррель. В экспертных кругах это связывают с решением США о выводе дипломатического персонала, сотрудников посольств и членов семей военнослужащих с Ближнего Востока накануне переговоров с Ираном по его ядерной программе.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: рост напряженности с Ираном усилил опасения по поводу возможного нарушения поставок нефти.

"Подорожание нефти, при котором стоимость Brent превысила 70 долларов за баррель, отчасти оказался необоснованным – реакция рынка была чрезмерной. ... Снижение цен выглядит логичным и оправданным, но пока ситуация вокруг ядерных переговоров между США и Ираном остается неопределённой, на рынке будет сохраняться так называемая геополитическая премия – дополнительный риск, который удерживает цену Brent выше 65 долларов за баррель", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, США готовятся к частичной эвакуации своего посольства в Ираке – из-за повышенного уровня угрозы в регионе. При этом, подчеркивается, сам Ирак является "вторым по величине производителем нефти после Саудовской Аравии в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)".

Также на стоимость нефти повлияло более значительное, чем ожидалось, сокращение ее запасов в США. По данным аналитиков:

За прошлую неделю они снизились на 3,6 млн баррелей.

Ранее прогнозировалось сокращения на 2 млн баррелей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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