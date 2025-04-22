США наложили более 3500% пошлин на товар из одной страны: почему разгневался Трамп

Американская администрация объявила о новых пошлинах, охвативших импорт солнечных батарей из четырех стран Юго-Восточной Азии. Ставка налогообложения достигает 3521%, что фактически делает невозможным ввоз этих товаров из некоторых стран.

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Как сообщает Bloomberg, новые меры торгового давления стали результатом расследования, которое было начато еще при каденции экспрезидента Джо Байдена. Оно обнаружило, что производители солнечных батарей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда получали государственные субсидии и экспортировали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости. Учитывая это, на солнечные технологии из этих стран наложили следующие пошлины:

Малайзия – 34,4%;

Таиланд – 375,2%;

Вьетнам – 395,9%;

– 395,9%; Камбоджа – 3521%.

Но, несмотря на стремление восстановить справедливость и поддержать американских производителей, такое решение может навредить компаниям, занимающимся возобновляемой энергетикой в США. Они долгое время полагались именно на недорогой иностранный импорт.

Следует отметить, что предыдущая администрация активно пыталась стимулировать отечественное производство СЭС. Субсидии и законодательные инициативы способствовали притоку интереса и инвестиций к новым заводам по производству СЭС в США, но местные производители неоднократно жаловались на конкуренцию со стороны иностранных компаний, продающих свое оборудование по ценам ниже рыночных.

Это решающая победа американского производства. Полученные данные подтверждают, что нам давно было известно: китайские солнечные компании обманывали систему, демпингуя цены на рынке США и лишая американских рабочих средств к существованию", – сказал сопредседатель практики международной торговли Wiley и главный советник коалиции солнечных компаний Тим Брайтбилл.

Учитывая это, в прошлом году из четырех стран, на которые наложили новые пошлины, в США импортировали солнечное оборудование на $12,9 млрд, или около 77% от общей стоимости импорта солнечных модулей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп предлагает иностранным компаниям переезд и развитие в США как самый быстрый способ избежать пошлин. Однако, несмотря на громкие заявления, реальные торговые соглашения остаются недостижимыми из-за хаотичности политики Белого дома.

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