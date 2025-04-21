"Переезжайте в Америку": Трамп рассказал, как компаниям со всего мира избежать его пошлин

Американский президент Дональд Трамп предлагает иностранным компаниям переезд и развитие в США как самый быстрый способ избежать пошлин. Однако, несмотря на громкие заявления, реальные торговые соглашения остаются недостижимыми из-за хаотичности политики Белого дома.

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Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. "Для тех, кто хочет самый простой путь: приезжайте в Америку и стройте в Америке ", – говорится в сообщении.

Трамп еще раз подтвердил свой несокрушимый подход к международной торговле и экономическому протекционизму. В одном из своих недавних обращений он заявил, что идеальное решение для иностранных компаний, стремящихся избежать американских тарифов, – это перенести свое производство в США. По его словам, это "легчайший путь", который откроет двери к рынку Соединенных Штатов без дополнительных пошлин и осложнений.

Трамп подчеркнул, что после оглашения так называемого "Дня освобождения" – момента, когда США публично заявили о намерении жестко контролировать торговые правила, к нему обратились многочисленные мировые лидеры и руководители транснациональных компаний с просьбой освободить их от новых тарифов. Это, по его мнению, свидетельствует об одном: мир осознает серьезность намерений Вашингтона.

"Они должны исправить вред, причиненный десятилетиями злоупотреблений, но это будет нелегко. Мы должны восстановить богатство нашей великой страны и создать настоящее взаимодействие ", - заявил Трамп, акцентируя на потребности восстановления экономического могущества США.

Ранее своим фирменным сарказмом он также заявлял, что страны буквально "целуют его в задницу", чтобы заключить выгодное торговое соглашение. Эти слова вызвали возмущение среди дипломатов, однако метко подчеркнули позицию Трампа как жесткого переговорщика.

Несмотря на это, по данным Politico, многие иностранные правительства все еще остаются во взвешенном состоянии, ожидая хотя бы телефонного звонка из Белого дома. Нынешняя администрация США пытается заверить рынки и политических союзников в наличии четкой стратегии, однако конкретные торговые соглашения с ключевыми партнерами до сих пор не достигнуты.

Усилия заключить двусторонние соглашения с более чем 100 странами одновременно усложняются тем, что почти ни один из представителей администрации Трампа не имеет официального мандата на проведение переговоров. По словам дипломатов, отдельные государства, в частности, Вьетнам и Израиль, уже предложили уступки в виде снижения пошлин, однако не получили никакого ответа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, начавшаяся администрацией Дональда Трампа торговая война будет иметь последствия для всех стран мира – не станет исключением и Украина. Впрочем, кроме очевидных угроз для экономики страны, новые пошлины США несут возможность для украинских производителей – в частности, из-за удешевления топлива и потенциального увеличения спроса на украинскую продукцию.

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