США и ОПЕК+ "обвалили" цены на нефть: сколько теперь стоит

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 7 июля фьючерсы марки Brent снизились на 47 центов, или 0,69% – до 67,83 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,95 доллара, или 1,42% – до 66,05 доллара за баррель. В экспернтых кругах отмечают: причиной этого стало решение ОПЕК+ (союз стран-производителей нефти, объединяющий ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию) повысить добычу нефти более существенно, чем ожидалось. А также неопределенность с новыми пошлинами США.

Видео дня

Об этом говорится в материале Reuters. Отмечается:

В ОПЕК+ решили увеличить с августа добычу на 548 000 баррелей в сутки.

Прогнозировалось же, что этот показатель составит 411 000 баррелей.

"Это свидетельствует о том, что страны готовы мириться с падением цен и снижением доходов ради борьбы за долю на рынке. ... Впрочем, фактическое увеличение пока меньше запланированного, и большинство новых поставок идет из Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается,на стоимость нефти также повлияла неопределенность относительно пошлин США. В частности, сообщение о переносе их введения без каких-либо дополнительных деталей и объяснений. Так, отмечается:

По словам президента США Дональда Трампа, "США близки к заключению нескольких торговых соглашений в ближайшие дни, а также уведомят другие страны о повышении пошлин, которое должно вступить в силу 1 августа".

Также Трамп также заявил, что размер пошлин может составлять "возможно, от 60% или 70% до 10% и 20%", что усложняет ситуацию.

"Опасения по поводу пошлин Трампа остаются основной темой второй половины 2025 года. А единственной поддержкой для нефти сейчас выступает слабость доллара", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!