США и Китай "переписали" цены на нефть: что происходит на мировых рынках

На мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 10 июня фьючерсы на марку Brent подорожали на 22 цента, или 0,3% – до 67,26 доллара за баррель. А американская нефть WTI выросла на 18 центов, или 0,3% – до 65,47 доллара. Причиной же удорожания являются переговоры между США и Китаем в Лондоне.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что по ожиданиям, переговоры могут поспособствовать:

Смягчению торговой напряженности.

Улучшению спроса на топливо.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут хорошо и он получает "только хорошие отчеты" от своей команды. ... Торговая сделка между США и Китаем могла бы поддержать глобальные экономические перспективы и увеличить спрос на сырьевые товары, включая нефть", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на стоимость нефти повлияли и другие факторы. В частности:

Положительные данные по занятости в США.

Опасения относительно перебоев с поставками нефти из-за лесных пожаров в Канаде.

Ожидание ответа Ирана на предложение США по ядерной сделке.

"Иран, как третий по объемам производитель в ОПЕК, может увеличить экспорт в случае снятия санкций. Что повлияет на цены. ... Перспектива дальнейшего увеличения поставок от ОПЕК продолжает давить на рынок", – резюмировали аналитики.

В ЕС хотят ударить по доходам России от нефти

В то же время Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, однако пока не ясно, получит ли такое предложение поддержку всех стран-членов G7.

Как сообщают в Financial Times, в мае на встрече министров финансов G7 Канада также предложила включить в совместное заявление формулировки об ужесточении ограничения цен на нефть. Однако предложение:

Хоть и было поддержано ЕС и его членами G7 Францией, Германией и Италией, а также Великобританией.

Не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента.

В самом Минфине США от комментариев отказались. В итоговом коммюнике была принята формулировка, которая обязывала страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций" в случае, если прекращение огня не будет согласовано.

Как сообщал OBOZ.UA , в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!