США и Китай "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 20 октября фьючерсы на Brent подешевели на 53 цента (0,86%) – до 60,76 доллара за баррель. А стоимость американской WTI – на 55 центов (0,96%), до 56,99 доллара. Одной их причин же этого в экспертных кругах называют торговый конфликт между США и Китаем.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: дело в том, что напряжение между США и Китем усилило тревогу по поводу замедления экономики и снижения спроса на энергоносители.

"Крупнейшие потребители нефти, недавно возобновили торговое противостояние, введя дополнительные портовые сборы для судов с грузами между ними, что может нарушить мировые грузопотоки. На фоне этого глава Всемирной торговой организации призвала Вашингтон и Пекин снизить градус конфликта, предупредив: разрыв экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира может сократить глобальный ВВП на 7% в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сам Китай также испытывает экономические проблемы. В частности, по данным местного Госстатуправления, рост экономики страны в III квартале 2025 года (июль-сентябрь) оказался самым слабым за год, что:

Привело к снижению внутреннего спроса.

Заставило Пекин усомниться в своей ставке на экспорт из-за напряжённости с США.

Еще одним фактором, повлиявшим на стоимость нефти, по словам аналитиков, стали опасения возникновения ситуации перепроизводства ресурса. Что "на фоне обострения торговых споров между США и Китаем подталкивают рынок к активным продажам".

"Неясной остается и ситуация с поставками российской нефти. В частности, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил сохранить "масштабные" пошлины против Индии, если та не прекратит закупки ресурса у Москвы", – говорится в материале.

