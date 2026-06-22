США и ЕС до сих пор не наложили санкции на производителя "ядерной дубинки" Путина: кто создает ракеты "Сармат"

Несмотря на пятый год полномасштабной войны против Украины и заявления мировых лидеров о беспрецедентной экономической блокаде Москвы, ключевые предприятия российского ядерно-ракетного комплекса до сих пор успешно избегают международных санкций. Ярким примером этого является программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" — главного инструмента ядерного устрашения Кремля.

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Как сообщает ZN.ua, в новом расследовании была разоблачена масштабная производственная сеть, стоящая за этой амбициозной программой. Полученные внутренние документы подтверждают, что многие стратегические заводы РФ интегрированы в мировую экономику и не находятся под санкциями США или ЕС.

Парадокс санкционной слепоты

В открытых источниках создание "Сармата" традиционно связывают с тремя гигантами структуры "Роскосмоса": "Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева", заводом "Красмаш" и предприятием "Протон – Пермские моторы".

Однако наибольшее удивление вызывает именно "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш"). Будучи главным производителем этой сверхтяжелой межконтинентальной ракеты, предприятие по состоянию на 2026 год до сих пор не находится под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.

Эта санкционная "слепота" позволяет заводу свободно функционировать, хотя его прямое участие в военной машине РФ абсолютно доказано:

крупнейшими заказчиками завода являются стопроцентно подпадающие под санкции структуры — госкорпорация "Роскосмос" и ФГУП "Горно-химический комбинат";

материалы российских арбитражных судов свидетельствуют, что после 2022 года "Красмаш" активно сотрудничает с другими предприятиями государственного оборонного заказа РФ ;

; через "Красмаш" проходит обширная сеть контрагентов, изготавливающих компоненты для боевой авиации и ракетного вооружения, в частности ПАО "РКК "Энергия", АО "ЦЕНКИ" и АО "ГКНПЦ имени В.М. Хруничева".

Лазейки в санкционных списках США и ЕС

Документы "Пермского порохового завода" (который под индексами 15А28, "Тема 001" и "Тема 002" поставляет компоненты для "Сармата") иллюстрируют бешеный рост военной промышленности РФ. В период с 2022 по 2024 год выручка этого порохового завода взлетела с 7,7 млрд до 22,6 млрд рублей, а доля непосредственно военной продукции превысила 95%. Только на 2025 год контракт завода на изготовление элементов для "Сармата" составлял более 956 млн рублей ($12,7 млн).

Анализ сотрудничества смежных предприятий в химической, ядерной и космической отраслях выявил системные пробелы в санкционных режимах западных союзников. Пока большинство предприятий находится под ограничениями, отдельные критически важные игроки остаются неприкосновенными:

США не ввели санкции против АО "ТРИ-Д". Это предприятие поставляет компоненты не только для ядерного "Сармата", но и для баллистических ракет "Искандер-М", которыми ежедневно обстреливают города Украины;

АО "ТРИ-Д". Это предприятие поставляет компоненты не только для ядерного "Сармата", но и для баллистических ракет "Искандер-М", которыми ежедневно обстреливают города Украины; Европейский Союз (ЕС) не ввёл санкции против целого ряда предприятий, среди которых АО "ПЗ Машиностроитель", АО "НИИПМ", АО "НИИ Графит" и ФГУП "ПО "Октябрь". Все они официально задействованы в производстве компонентов МБР РС-28. Также за пределами полных блокирующих санкций порой остается ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" — один из ключевых ядерных центров России, где разрабатывают непосредственно боевые заряды.

Опасно для Украины и мира

Отсутствие всеобъемлющих синхронизированных санкций против абсолютно всех элементов производственной цепочки "Сармата" дает Кремлю легальные лазейки. Российские оборонные заводы сохраняют возможности для:

закупки высокотехнологичного иностранного оборудования ( например, станков) через нейтральные страны или фирмы-прокладки.

например, станков) через нейтральные страны или фирмы-прокладки. проведения финансовых операций и привлечения капитала для расширения линий военного производства.

и привлечения капитала для расширения линий военного производства. сотрудничества с иностранными контрагентами, что подпитывает способность РФ продолжать длительную войну и усиливать свой стратегический ядерный арсенал.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 18 июня Министерство финансов США не опубликовало решение о продлении действия разрешения, которое исключало из-под санкций российскую морскую нефть. Таким образом, исключения для РФ перестали действовать.

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