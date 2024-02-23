Сотни ограничений: Нуланд анонсировала сокрушительные санкции США против России

23 февраля Вашингтон объявит новый большой пакет санкций, направленных против России. Санкционные списки расширятся на "сотни и сотни" позиций.

О новых ограничениях высказалась заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая в аналитическом "Центре стратегических и международных исследований" (Вашингтон, США). Санкции будут приурочены ко второй годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, передает Reuters.

В то же время некоторые ограничения будут направлены против лиц, ответственных за смерть в колонии российского оппозиционера Алексея Навального. Большинство, как утверждает Нуланд, ударят по военной машине Владимира Путина и закроют пробелы в существующих санкционных мерах.

"Мы готовим болезненный новый пакет санкций, сотни и сотни санкций в течение следующих нескольких дней", – сказала Нуланд. Она считает, что со временем санкционные списки расширятся еще больше.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что новые меры против РФ будут объявлены 23 февраля.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России, но официально он будет утвержден 24-го числа, в годовщину начала большой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые отраслевые мероприятия. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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