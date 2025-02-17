В Украине так и не появились корабли-электростанции: СМИ узнали, почему провалился проект на 300 млн. грн. и куда пойдут средства

Украина планировала арендовать корабли-электростанции турецкой компании Karpowership для стабилизации энергосистемы, но сделка сорвалась из-за слишком высокой стоимости аренды и невыгодных условий безопасности. В результате 300 млн грн, потраченные на инфраструктуру, будут использованы для развития распределенной газовой генерации, которая станет более стабильной альтернативой.

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Об этом пишет Forbes. Еще в 2022 году компания Karpowership предложила Украине свои корабли-электростанции, а в 2023 году "Энергетическая компания Украины" подписала с турецкой стороной меморандум об использовании 500 МВт мощностей.

По плану два корабля мощностью 230 МВт должны были начать работать с 1 декабря 2024 года и поставлять электроэнергию для Одесской области, где в зимний период потребление достигает 1400 МВт. Для реализации проекта правительство Украины приняло ряд нормативных изменений, в частности, упростило подключение кораблей-электростанций к энергосети. Однако при всех этих усилиях финальное соглашение так и не было подписано.

Основным препятствием явилась высокая стоимость аренды. За год работы кораблей Украине пришлось бы заплатить около 250 миллионов долларов, что сделало бы производимую ими электроэнергию самой дорогой в системе. По оценкам правительственных экспертов, ее себестоимость превысила бы рыночные тарифы более чем в два раза, особенно в пиковые часы, когда цена на рынке достигает 9000 грн за МВт⋅час. Украина надеялась, что часть финансовых расходов примут на себя международные партнеры, однако необходимого финансирования привлечь не удалось.

Еще одним критически важным фактором стало требование Karpowership по безопасности. Турецкая компания настаивала на том, что в случае угрозы из-за военных действий корабли могут покинуть территориальные воды Украины и перейти в открытое море. Это означало, что в любой момент страна могла лишиться доступа к генерируемой электроэнергии, оставшись без необходимых мощностей именно в критический период. В то же время владельцы кораблей стремились получить гарантии полного финансового возмещения в случае повреждения оборудования из-за обстрелов. Такой подход в правительстве Украины сочли неприемлемым, поскольку он создавал дополнительные финансовые риски и не гарантировал стабильности энергоснабжения.

Несмотря на провал договоренностей, израсходованные 300 миллионов гривен на инфраструктуру для кораблей-электростанций не будут потеряны. Правительство уже рассматривает альтернативное использование подготовленных мощностей для подключения распределенной газовой генерации. Есть планы интегрировать 10-20 газопоршневых установок общей мощностью 230 МВт, что позволит компенсировать недостаток электроэнергии. Такое решение оказалось более экономически целесообразным, ведь стоимость строительства 1 МВт газовой генерации в Европе составляет около 450 000 евро, что существенно дешевле аренды турецких кораблей.

Таким образом, соглашение с Karpowership не состоялось из-за повышенной стоимости аренды и невыгодных условий контракта, предусматривавших возможность вывода судов в открытое море. Однако потраченная на инфраструктуру сумма не будет напрасной – ее перенаправят на развитие распределенной газовой генерации, которая станет более стабильной альтернативой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина сможет привлекать инвестиции и развивать новые энергомощности только при активной политической поддержке инвесторов государством. Государство срочно требует 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2026 года.

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