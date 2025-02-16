Привлечение инвестиций в гибкую генерацию нуждается в ценовой либерализации и урегулировании долгов – аналитический отчет

Украина сможет привлекать инвестиции и развивать новые энергомощности только при активной политической поддержке инвесторов государством.

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Об этом говорится в отчете Instrat. Его автор – Алексей Михайленко, руководитель аналитического отдела Лаборатории чистой энергии (Clean Energy Lab), украинского аналитического центра.

"Инвесторы сталкиваются с долгами за субсидии и имеют низкое доверие к государственной поддержке. Украинский рынок электроэнергии нуждается в более мощной и надежной политической поддержке, чем когда-либо, чтобы достичь своих амбициозных целей", – сказал Михайленко.

По его оценкам, чтобы удовлетворить свои неотложные энергетические потребности, Украина срочно нуждается в 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2026 году, 1,1 ГВт новых газовых станций с возможностью быстрого запуска в дополнение к 2,8 ГВт отремонтированных поврежденных атаками станций, а также на поврежденные атаки станков.

"Такие масштабные темпы строительства в последний раз были достигнуты в 2019-2020 годах благодаря программам поддержки возобновляемой энергетики", - напомнил эксперт.

Он отметил, что решительные действия правительства имеют важное значение для разблокирования необходимых инвестиций и ускорения ввода новых мощностей в Украине.

Михайленко считает, что возобновление доверия к политике поддержки имеет решающее значение, начиная с решения проблемы задолженности перед инвесторами в возобновляемую энергетику и обеспечение долгосрочной стабильности платежей.

"Решение проблемы задолженности и снятия ценовых ограничений на балансирующем рынке имеет важное значение для привлечения инвестиций в гибкую генерацию и улучшение экономики проектов", – добавляет эксперт.

Он подчеркнул, что Украина стоит перед беспрецедентным вызовом, требующим 5,4 ГВт новых мощностей в течение следующих двух лет и дополнительных 9,2 ГВт в течение 2027-2030 годов.

Как сообщалось, Президент Украины 6 февраля подписал законопроект №9381, которым предусматривается сокращение задолженности компании Укрэнерго на энергорынке на 13 млрд грн.