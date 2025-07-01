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SOCAR снова среди лидеров налоговых отчислений среди АЗС Украины

Мария Шевчук
Рынки и компании
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SOCAR снова среди лидеров налоговых отчислений среди АЗС Украины

В первом квартале 2025 г. сеть автозаправочных станций SOCAR продемонстрировала значительные результаты в сфере налоговых вычетов, подтвердив свою ответственную позицию на украинском рынке. По данным аналитиков, SOCAR заняла первое место по объему уплаченных налогов по продажам горючего среди крупных сетей АЗС. И одновременно заняла второе место по размеру отчислений налогов на работников.

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SOCAR снова среди лидеров налоговых отчислений среди АЗС Украины

Следует отметить, что SOCAR регулярно демонстрирует высокие показатели налоговых вычетов. Так, в третьем квартале 2024 года компания стала безоговорочным лидером как по налогам с продажи горючего, так и по налогам на работников. Во втором квартале 2024 года SOCAR занимала второе место по налогам на работников и третье по налогам с продаж горючего. В первом квартале прошлого года компания также лидировала по налогам с продажи горючего и была второй за отчислениями на работников. В течение прошлого года SOCAR в трех кварталах была первой по уплате налогов с горючего и в двух кварталах – по уплате налогов на работников.

SOCAR снова среди лидеров налоговых отчислений среди АЗС Украины

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев прокомментировал общую тенденцию к увеличению налоговых поступлений на рынке горючего: "Благодаря усиленному контролю со стороны налоговых и правоохранительных органов, а также законодательным изменениям, в частности введению авансового платежа на каждую АЗС с декабря 2024 года, рынок розничной торговли горючим постепенно "отбеливается".

Он также добавил, что в I квартале 2025 г. уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора со стороны сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Эти результаты – свидетельство того, что эффективная работа государственных органов в сочетании с изменением отношения бизнеса к уплате налогов дает ощутимый результат", – подчеркнул Гетьманцев.