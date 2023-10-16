SOCAR объявил сбор средств на высокофункциональные протезы для пострадавших украинцев

Компания SOCAR в сотрудничестве с Superhumans Center начинает сбор средств на высокофункциональные протезы для украинцев, пострадавших от войны.

В рамках проекта SOCAR будет собирать средства от продажи благотворительных чашек с кофе и шнурков для обуви. Также желающие могут задонатить в приложении SOCAR. Собранные средства будут переданы в Superhumans Center – всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых (военных и гражданских) и детей.

Видео дня

"Большинство людей, не имеющих тяжелых телесных повреждений, наверное, не задумываются, что все те физические возможности, доступные им, для пострадавших, к сожалению, превратились в почти недостижимые супервозможности. Superhumans Center возвращает украинцам эти супервозможности. Свои услуги центр предоставляет пациентам бесплатно и, конечно, нуждается в финансовой поддержке. Поскольку для SOCAR Energy Ukraine одним из приоритетных направлений деятельности является гуманитарная поддержка украинцев, мы не колеблясь приняли решение о запуске благотворительного проекта с Superhumans. И приглашаем всех помочь украинцам вернуть супервозможности", – Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

"Мы счастливы вместе с SOCAR и его клиентами возвращать людей к активной жизни: садиться за руль, заправлять свой автомобиль, ходить на работу, есть сочный донер и играть в футбол со своими детьми. И сегодня каждый может приобщиться к возможности вернуть потерявшим конечности украинцам свободу движений. Верим, что благодаря нашему сотрудничеству кто-то сможет снова самостоятельно завязать шнурки и взять в руки чашку с кофе", – Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.