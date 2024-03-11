Собственники отказались от старых цен: в Киеве изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Киеве выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 средняя цена увеличилась на 2,36% – до 16 813 грн.

Следует понимать – это средние цены, учитывающие как минимальные, так и максимальные предложения. К примеру, можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 30 840 грн, и за 3 000 грн.

В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, по районам столицы такое жилье можно снять по средним ценам от 3 384 до 23 434 грн. Т.е., разброс составляет более 20 000 грн.

Где дешевле всего

Самые низкие цены, по данным аналитиков, зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, 3 384 грн. За ним с большим отрывом идут:

Святошинский – 12 886 грн;

Днепровский – 15 117 грн;

Оболонский – 15 587 грн;

Соломенский – 15 573 грн;

Дарницкий – 16 272 грн.

Где снимать квартиру в Киеве дороже всего

Дороже всего же арендовать 1-комнатную квартиру в Печерском районе Киева – в среднем, 23 434 грн. А также:

Шевченковском – 20 316 грн;

Голосеевском – 17 700 грн;

Подольском – 17 645 грн.

Цены по Украине

В целом же за указанный период изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир по всей Украине. Впрочем, переписали цены в сторону как роста, так и снижения. Например, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего подорожал наем такого жилья в Херсонской области – сразу на 51,79%, до 4 250 грн в среднем. Сильнее всего подешевел на Сумщине – на 22,41%, до 3 513 грн в среднем.

В целом рост цен составил от 1,97% до 51,79%В частности, помимо Херсонской, снимать 1-комнатные квартиры стало дороже в таких областях:

Запорожская – 19,07%;

Полтавская – 16,09%;

Черновицкая – 15,08%;

Николаевская – 11,49%;

Хмельницкая – 7,54%;

Кировоградсая – 7,28%;

Винницкая – 5,64%;

Ивано-Франковская – 3,98%;

Днепропетровская – 2,31%;

Тернопольская – 1,97%.

Сдают же 1-комнатные квартиры в Украине по цене от 3 513 до 16 813 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем 3 513 грн. Среди лидеров также области:

Херсонская – 4 250 грн;

Черниговская – 5 750 грн;

Харьковская – 5 998 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 16 813 грн, а кроме того:

во Львовской области – 14 158 грн;

Днепропетровской – 13 729 грн;

Винницкой – 12 183 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, изменились цены и на покупку 1-комнатных квартир. Например, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомирской области – на 12,48%, до средних 40 754 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Херсонской области – на 15,34%, до средних 20 138 долларов.

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