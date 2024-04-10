Быки, "иконы" и мужчина без штанов: в Хмельницком сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом. Видео

В Хмельницком за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков, писающего мужчины со спущенными штанами и пр. В сети же уже предположили, что квартира должна быть укомплектована автоматическим распылителем ладана, а также, что она принадлежит "ордену Иеговых".

Согласно объявлению, расположено жилье на 5 этаже из 5-ти. Дом находится в районе Дубово – в южной части города.

Квартира оборудована газовой колонкой. А также, среди прочего:

металлопластиковыми окнами;

раздельным санузлом;

стиральной машиной.

Также в жилье был замечен некий Владимир. Которого автор видео-объявления прогнал из кухни.

"Лувр по-хмельницки"

Среди пользователей сети убранство квартиры вызвала неподдельный интерес. Так, одна из них окрестила ее "Лувром по-хмельницки".

Еще одна огорчилась, что из окна не видно Ватикан. А другая предположила, что квартира является "тайной комнатой ордена Иегова".

В свою очередь, один из пользователей сети испугался, что с таким убранством можно проснуться и подумать, что "тебя уже в церкви отпевают". А другая предположила, что квартира должна быть укомплектована автоматическим распылителем ладана.

Также в сети задаются вопросом, какая история квартиры: "кто там жил, и почему именно такой ремонт".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!