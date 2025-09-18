Снизили цены на нефть и ввели санкции против теневого флота: Австралия усилила давление на кремлевскую экономику

Австралия снизила потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель и ввела санкции против 95 судов теневого флота. Отмечается, что это решение было принято в координации с международными партнерами и существенно ограничивает доходы Кремля для финансирования войны против Украины.

Об этом заявил руководитель ОП (Офис президента) Андрей Ермак. Правительство страны приняло решение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,60 долл. за баррель, это не только повлияет на мировые рынки энергоресурсов, но и существенно сократит доходы Кремля.

Важным элементом этого решения стало также введение санкций против 95 судов так называемого теневого флота. Эти корабли помогают России обходить международные ограничения, поставлять нефть и другие ресурсы на мировой рынок, и одновременно несут значительные экологические риски для морских экосистем. На сегодня под ограничения Австралии попали уже более 150 таких судов.

Ермак отмечает, что координация международных партнеров играет ключевую роль в этом процессе. Австралия действовала в тесном взаимодействии с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой, Японией и Новой Зеландией. Такая совместная стратегия позволяет максимально эффективно блокировать финансовые потоки, которые поддерживают российскую военную машину, и усиливает эффект от санкций.

Как отмечает Ермак, новые ограничения способны существенно усложнить деятельность теневого флота РФ, который ранее использовал хитрые схемы для обхода санкций. Кроме того, снижение ценового потолка на нефть имеет долгосрочный эффект для мировых рынков, поскольку ограничивает прибыльность экспорта энергоресурсов РФ и заставляет Кремль искать новые способы поддержки своего ВПК.

Важно, что позиции Украины и предложения украинской санкционной группы были учтены при формировании этих мер. "Мы благодарны партнерам за поддержку и конструктивную координацию действий. Совместными усилиями мы методично перекрываем кислород российской военной машине", – отметил Ермак.

Зачем нужен потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую сырую нефть, продаваемую морским путем, был введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Эта мера стала частью санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Главная цель ограничения – сократить доходы Кремля от продажи нефти, одновременно сохраняя стабильность мировых поставок и предотвращая глобальный дефицит энергоресурсов.

С декабря 2022 года ценовой лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничение также распространилось на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

Если Россия пытается продать топливо дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Регуляторы требуют от компаний тщательной проверки документов, чтобы убедиться, что нефть из РФ была приобретена по цене ниже 60 долларов за баррель.

ЕС и Великобритания настаивали на снижении этого лимита еще с мая 2025 года. Причина в том, что из-за падения мировых цен на нефть 60 долларов за баррель стали для Кремля достаточно комфортной и выгодной ценой.

Как Россия обходит лимиты

РФ активно приспосабливается к ограничениям. Один из методов – введение в заблуждение западных компаний экспортерами путем предоставления поддельной информации о портах фактической погрузки нефти.

Кроме того, Россия создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового потолка. Этот флот состоит преимущественно из старых и аварийно опасных судов, часто с сомнительными страховками или вообще без них. Это не только позволяет обходить санкции, но и представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

