Смерть президента Ирана развернула цену на нефть: сколько баррель стоит сейчас

Вызовы, с которыми столкнулись производители нефти на Ближнем Востоке, сказались на росте цен на нефть – стоимость эталонных марок выросла до $0,5. В частности, стоимость сырья растет из-за гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и болезни короля Саудовской Аравии.

Такая политическая неопределенность привела к тому, что нефть марки Brent подорожала на $0,41, или на 0,5%, до $84,39 за баррель, сообщает Reuters. Американская нефть марки WTI подорожала на $0,23 – до $80,29 за баррель. Срок июньских фьючерсов истекает во вторник, а более активный июльский контракт стоил $79,89 – это на 31 цент (+0,4%).

20 мая на Ближнем Востоке произошло сразу два значимых события. Сначала вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси исчез в гористой местности на границе с Азербайджаном. Позже спасатели подтвердили, что политический лидер погиб в результате авиатрощи. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель лидера Исламской революции в этой провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и другие люди – никто из них не выжил.

Кроме того, в этот же день наследный принц и фактический лидер Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отложил визит в Японию по болезни своего отца, короля Салмана. Государственные СМИ сообщили, что у 88-летнего монарха диагностировали воспаление легких – его будут лечить во дворце.

"Если здоровье его отца ухудшится, это ужесточит уровень неопределенности, который уже распространился на энергетических рынках сегодня утром после новостей об исчезновении президента Ирана", – сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Он отметил, что стоимость WTI уже превысила уровень 200-дневной скользящей средней в $80,02 и в дальнейшем может продолжить рост до $83,50.

В общей сложности предыдущую неделю нефть Brent завершила ценовым ростом примерно на 1%, что стало для нее первым недельным приростом за три недели. В то же время, на фоне улучшения экономических показателей крупнейших в мире потребителей нефти – США и Китая – котировки WTI выросли на 2%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, самый большой в мире энерготрейдер Vitol прогнозирует, что в 2024 году не будет значительных колебаний цен на нефть – стоимость "черного золота" будет оставаться в промежутке $80-100 за баррель. Цена будет сохраняться даже при росте мирового потребления сырья.

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