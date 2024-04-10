Крупнейший энерготрейдер ожидает роста закупок нефти: что будет с ценами

В 2024 году не будет значительных колебаний цен на нефть – стоимость черного золота будет в промежутке $80-100 за баррель. Цена будет сохраняться даже несмотря на рост мирового потребления сырья.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор крупнейшего в мире энерготрейдера Vitol Рассел Харди. Он отметил, что рынок нефти имеет ограниченное предложение и напомнил, что в 2024 году средняя стоимость актива составляла $83 за баррель, сообщает Reuters.

"Поэтому от $80 до $100 за баррель кажется разумным диапазоном для рынка, учитывая контроль ОПЕК над запасами по всему миру", – сказал Харди на Глобальном саммите по сырьевым товарам в швейцарской Лозанне 9 апреля.

Стоит отметить, что на прошлой неделе цена фьючерсов на нефть Brent превысила $90 за вкладываемый в прогноз баррель. Это произошло на фоне заявлений нефтяного картеля ОПЕК о добровольном сокращении добычи до июля – соответствующее решение должно быть принято на следующем министерском совещании, которое состоится на 1 июня.

Кроме того, директор Vitol выразил ожидания роста мирового спроса на нефть. Рассел Харди считает, что этот показатель вырастет до 1,9 млн баррелей в сутки (как было в 2023 году).

Поддержка роста обеспечивается закупками Китая, Индии и благодаря увеличению авиаперевозок (это требует больше авиационного топлива). Впрочем, Харди призвал готовиться к тому, что "достаточно скоро" пик спроса на топливо в Китае достигнет своего пика.

Интересно, что международные аналитики придерживаются более сдержанной точки хора. В частности, в Международном энергетическом агентстве тоже считают, что глобальный спрос на нефть в 2024 году увеличится, но на 1,4 млн баррелей в день, то есть на 500 тыс. меньше прогноза главы Vitol.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Индия, являющаяся одним из крупнейших потребителей российской нефти, начала сокращать ее закупки. Транспортировка сырья из РФ стала слишком дорогой, поэтому Кремль постепенно теряет доходы от нефтяного экспорта в Индию.

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