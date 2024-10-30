Смартфоны Xiaomi 14Т стали доступны в 'Алло'

Алло объявляет о старте продаж премиальных смартфонов серии Xiaomi 14Т. Инновационные новинки с неимоверными характеристиками сразу после представления на глобальной презентации появились и в Украине.

Видео дня

Xiaomi 14Т Pro и Xiaomi 14Т с легендарной камерой Leica нового поколения обеспечат качественные снимки днем и ночью. Обе новинки имеют 6,67-дюймовый CrystalRes-AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1,5K (2712×1220), плотностью пикселей 446 ppi, максимальной яркостью до 4000 нит, 12-битной глубиной цвета и охватом DCI-P3, предлагающий непревзойденный флагманский визуальный опыт. Он обеспечивает яркие и насыщенные цвета и, что уже стало стандартом, заботится о комфорте для глаз. Новинки выводят продуктивность и креативность на новый уровень благодаря возможностям расширенного AI при работе с поиском, голосом, текстом, изображениями и видео, что дает возможность оптимизировать ежедневные задачи. Установленный AI-чат-бот Gemini поможет решить разные вопросы, а новая функция "Обведи и найди с Google" ускорит поиск. Модели получили мощную батарею емкостью 5000 мА•ч и поддерживают гиперзарядку: у Xiaomi 14T – это 67 Вт, а вот у Xiaomi 14T Pro, кроме проводной на 120 Вт, еще и впервые в линейке Xiaomi T появилась беспроводная на 50 Вт. Также оба смартфона имеют пыле- и влагозащиту по стандарту ІР68.

Качественные снимки днем и ночью

Xiaomi 14Т Pro устанавливает новые стандарты ночной съемки. Система из трех камер охватывает пять фокусных расстояний – от 15 мм до 120 мм. Оптика Leica Summilux и матрица Light Fusion 900 с апертурой ƒ/1,6 без труда обеспечат неимоверно качественные портреты и пейзажи. Новинка также поддерживает запись 8К-відео. 32 Мп фронтальная камера с апертурой ƒ/2,0 добавляет новые возможности для селфи. Модель работает на базе мощного и продуктивного флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9300+. Утонченный дизайн модели поражает лаконичностью, а рамка из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает дополнительную стойкость. Общайтесь с близкими, делайте общие фото, редактируйте, читайте увлекательные книги, играйте в новые игры, смотрите сериалы и ищите нужную информацию – с каждой задачей смартфон блестяще справится. Приобрести новинку сейчас можно за 32 999 гривень за модель с конфигурацией памяти 12+512 ГБ и 34 999 гривень за модель с конфигурацией 12 ГБ+1 ТБ.

устанавливает новые стандарты ночной съемки. Система из трех камер охватывает пять фокусных расстояний – от 15 мм до 120 мм. Оптика Leica Summilux и матрица Light Fusion 900 с апертурой ƒ/1,6 без труда обеспечат неимоверно качественные портреты и пейзажи. Новинка также поддерживает запись 8К-відео. 32 Мп фронтальная камера с апертурой ƒ/2,0 добавляет новые возможности для селфи. Модель работает на базе мощного и продуктивного флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9300+. Утонченный дизайн модели поражает лаконичностью, а рамка из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает дополнительную стойкость. Общайтесь с близкими, делайте общие фото, редактируйте, читайте увлекательные книги, играйте в новые игры, смотрите сериалы и ищите нужную информацию – с каждой задачей смартфон блестяще справится. Приобрести новинку сейчас можно за 32 999 гривень за модель с конфигурацией памяти 12+512 ГБ и 34 999 гривень за модель с конфигурацией 12 ГБ+1 ТБ. Xiaomi 14T получил усовершенствованную матрицу IMX906 от Sony и универсальную систему из трех камер Leica – 50 Мп основной, 12 Мп ультраширокоугольной и 50 Мп телефото з 2,6х-зумом – что охватывает четыре фокусных расстояния. Смартфон с процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra – продуктивный, эффективный и готовый к будушему. Xiaomi 14Т доступен в конфигурации 12+256 ГБ за 21 999 гривень, а в конвигурации 12+512 ГБ – 23 999 гривень.

Модели можно посмотреть дистанционно – благодаря сервису видеоконсультаций с 10:00 до 20:00, соответствующая кнопка находится на карточке товара на сайте и в мобильном приложении Алло. Новинки завезены официально, есть гарантия производителя 24 месяца. Каждому покупателю будет начислен кешбэк по программе лояльности АЛЛО Гроші на более выгодные покупки аксессуаров. Поклонникам бренда доступны программа кредитования и оплата частями. При оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении покупка абсолютно бесплатно будет доставлена в магазины Алло, Алло МАХ и точки выдачи Алло Express.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.