Сколько зарабатывает глава ПриватБанка: названы зарплаты топов украинских госбанков

Председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош – самый высокооплачиваемый менеджер в банковской сфере. По меньшей мере, среди госбанков. В июле он получил рекордную даже по сравнению со своими доходами зарплату в размере 2 млн 472 тыс. грн. Для сравнения, это почти на 2 млн грн больше, чем зарабатывает коллега Бьоша в Укргазбанке.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Еще в июне руководитель крупнейшего в Украине банка заработал чуть больше 1,1 млн грн.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов стабильно зарабатывает около 1,1 млн грн в месяц. Среди топов государственных банков он очутился на втором месте по уровню заработной платы. Как и в случае с Бьошем, его зарплата устанавливается решением Наблюдательного совета. Набсовет сформирован по такому же принципу: из независимых членов, представителей правительства и парламента (профильного комитета).

Виктор Пономаренко, председатель правления Укрэксимбанка, еще в июне заработал более 1,2 млн грн и мог бы занять второе место по уровню зарплаты. Однако за июль банкир заработал всего чуть больше 1 млн грн и уступил Наумову.

Алексей Ступак вступил в должность председателя правления Sense Bank 30 декабря 2023-го. Такой подарок на Новый год получил бывший сотрудник "Креди Агриколь Банка". Правда, в банке он работает с июня 2019 года.

Родион Морозов – исполняющий обязанности председателя Укргазбанка. Еще в июле прошлого года Наблюдательный совет избрал нового председателя правления – поляка Пиотра Качмарека. Он должен был начать работу сразу после согласования в НБУ, однако уже больше года обязанности главы исполняет Родион Морозов. Его ежемесячная зарплата составляет 475 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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