Сколько украинцы заплатят за бензин в феврале: заявления Трампа уже повлияли на рынок

В Украине цены на бензин в начале февраля могут остаться на уровне: бензин А-95 – 57,50 грн, дизель – 54,47 грн и сжиженный газ 36,74 грн. При этом на сегодняшний день нет экономических факторов, которые могли бы вызвать резкие изменения цен на АЗС.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал Александр Сиренко, главный редактор издания "НафтоРинок". Эксперт отметил, что основной фактор изменений – колебания мировых цен на нефть. Был объявлен пакет санкций против нефтяного рынка РФ, из-за чего нефть стремительно подорожала. "Это повлияло на оптовый рынок бензина и дизеля. Рынок сжиженного газа изменений пока не претерпел", – отметил эксперт.

Александр Сиренко также прокомментировал политические шаги новой администрации США, в частности, речь идет о заявлениях американского президента Дональда Трампа. Они уже повлекли за собой изменения на мировых рынках: "Вместе с тем после инаугурации Трампа был принят ряд политических и экономических мер, направленных на удешевление нефти. И это постепенно происходит: от $81-82 за баррель цены снизились до $78", – пояснил эксперт.

При этом во время избирательной кампании Трамп анонсировал снижение цен до $60 за баррель. И если раньше, как отмечает Сиренко, эксперты достаточно скептически оценивали такие перспективы, то сейчас такие прогнозы уже не кажутся слишком смелыми.

"Трамп озвучивал уровень $60 во время своей избирательной кампании. И здесь мир сейчас не смотрит на эти заявления с улыбкой", – добавил Сиренко.

Также на цены на топливо влияют курс валют и спрос. Курс гривны несколько стабилизировался, так что он не будет фактором изменений в ближайшее время, а все три рынка топлива (бензин, дизель и сжиженный газ) в профиците (т.е. предложение преобладает спрос).

В то же время, повышение акцизов с 1 января уже привело к подорожанию топлива и в дальнейшем не будет влиять на цены. "Акцизы, которые поднялись с 1 января, уже на АЗС", – заявил Сиренко.

Комментируя возможный уровень цен на АЗС в феврале, эксперт отметил, что основы для роста нет. Однако политические шаги или даже заявления новой администрации США могут создать новые факторы, которые изменят ситуацию. "Поэтому, я думаю, что в февраль мы войдем с теми ценами, которые у нас к середине декабря-началу января были на потолке. Сейчас 95-й бензин в среднем по Украине стоит 57,50 грн, дизель – 54,47 грн и сжиженный газ 36,74 грн", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам также продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

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