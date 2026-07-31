Сколько стоит заменить кран в Украине: актуальные цены в 2026 году

Поломка сантехники – ситуация, широко распространенная в Украине, но от этого не менее неприятная, поскольку всегда сопряжена с незапланированными расходами. Вызов мастера и стоимость ремонта зависят от типа и сложности работ и могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

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Об этом рассказал медиа слесарь-сантехник Александр Позняк. Он поделился информацией о том, к каким расходам следует быть готовыми украинцам, которым требуется замена смесителей или сифонов, и от чего зависит окончательная сумма в смете.

Стоимость замены смесителя

Цены на ремонт в первую очередь зависят от сложности монтажа и расположения оборудования:

смеситель – в среднем замена стоит от 500 до 1500 грн и более , причем замена смесителя в ванной обычно обходится несколько дешевле, чем на кухне;

в среднем замена стоит , причем замена смесителя в ванной обычно обходится несколько дешевле, чем на кухне; кран на умывальник или унитаз – 500-700 грн ;

; самый сложный случай – вводной запорный кран в квартиру, поскольку эта работа требует вскрытия счетчика, а в отдельных случаях – демонтажа плитки или даже части стены.

Сколько стоит заменить сифон

Ценовой диапазон на замену сифона в Киеве колеблется от 500 грн до более 2000 грн. Главный фактор, удорожающий работу – затрудненный доступ к детали:

если сифон под ванной закрыт пластиковым фартуком без технического окошка, его вырезание обойдется дополнительно примерно в 500 грн ;

; если же для доступа к сифону придется выбивать или вырезать отверстие в кирпиче или плитке, стоимость работ увеличится на 1000-1500 грн.

Кроме того, повысить цену также может ограниченное пространство под раковиной в тумбе с маленькими дверцами – из-за физической сложности монтажа.

На чем не следует экономить

Сантехник предостерегает от покупки бюджетных материалов и самостоятельного ремонта без соответствующих навыков. В частности, он советует:

выбирать сифоны из качественного плотного пластика;

а вот смесители и фитинги – исключительно из цветных металлов (латунь, бронза), поскольку дешёвые изделия из силумина или низкокачественного пластика быстро ломаются и могут привести к масштабной аварии, что в условиях многоквартирного дома грозит затоплением соседей на несколько этажей ниже;

из цветных металлов (латунь, бронза), поскольку дешёвые изделия из силумина или низкокачественного пластика быстро ломаются и могут привести к масштабной аварии, что в условиях многоквартирного дома грозит затоплением соседей на несколько этажей ниже; избегать самостоятельного ремонта – при попытках самостоятельного монтажа хозяева из-за недостатка опыта нередко зажимают или ломают новые детали, после чего вынуждены покупать новое оборудование и все равно вызывают специалиста, что только увеличивает расходы.

Эксперт подчеркивает: работы с трубами горячего или холодного водоснабжения лучше сразу доверять профессионалам.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы обязаны проходить поверку счетчиков воды – и холодной, и горячей. Процедура должна проводиться раз в 4 года, она подтверждает точность и исправность прибора учета. При этом, в отличие от газовых счетчиков, где периодическую поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой расходы могут ложиться на потребителя – в зависимости от условий договора.

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