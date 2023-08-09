Склад, нож и намек на нароктики: в России сняли расистскую рекламу муки, вызывающую много вопросов. Видео

В России сняли расистскую рекламу муки. В ней европеоидный мужчина в деловом костюме и с огромным перстнем разрезает ножом мешок с этим продуктом, а чернокожий мужчина оценивает его на манер оценки качества наркотиков. Вся реклама выполнена в духе популярных в РФ низкокачественных голливудских боевиков 90-х и вызывает очень много вопросов в контексте отношений РФ со странами Африки и срыве зерновой сделки. Ведь фактически Москва оставила страны этого континента без украинского зерна.

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Сюжет разворачивается в Иркутске. Где короткое лето, а средние температуры зимой составляют от минус 15 до минус 33 градусов. Что в принципе не дает повода считать это место житницей хотя бы приближенно.

Под пафосную музыку к складу компании "Альфа" подъезжает черный джип, похожий на те, на которых ездили бандиты в российских сериалах.За рулем сидит мужчина спортивного телосложения с массивным лицом. Из авто выходят 2 темнокожих мужчины. Главный из них выглядит как типичный киношный "гангста" – на голове бандана, а на шее массивная цепь.

Они смотрят на склад, на котором большими буквами написано "комбикорма, сахар, крупы, мука, макароны, консервация", что, вероятно, должно наталкивать на серьезность будущего дела.. На входе стоит европеоидный человек в деловом костюме, с огромным перстнем и в темных очках. По задумке, это, вероятно, должно было придавать ему образа прожженного дельца. Он приглашает их войти.

Внутри темного склада лежат мешки и коробки. Один мешок – с надписью бренда "Царица хлебов" от компании "Причулымье" – стоит. Мужчина в костюме его разрезает, как разрезают в фильмах пакеты с наркотиками, а темнокожий парень сует туда ладонь, потом с довольным видом хлопает ею по руке мужчины в костюме, после чего радостно и сурово говорит: "Мой выбор – "Царица хлебов". Куда, кстати, пропал его друг, непонятно.

Зерновой контекст

В настоящее время Россия активно работает с африканскими странами. При этом ее поведение имеет все признаки колонизаторского.

Так, общеизвестно, что ЧВК "Вагнер" активно вовлечено в добычу ценных ископаемых на этом континенте. Кроме того, "уши" РФ торчат из многих конфиктов в Африке. А российский президент Путин недавно собирал у себя представителей африканских стран на саммит"Россия-Африка".

Кроме того, он не раз педалировал тему, что Запад ворует предназначенное для Африки украинское зерно и обещал поставлять туда свой продукт за бесплатно. Не исключено, что завозить туда Путин намеревался зерно, украденное у Украины.

При этом зерновую сделку Россия сорвала. Фактически оставив африканские страны без украинского зерна.

Сами же эти страны призывают Путина возобновить экспорт зерна из Украины. В частности, на указанном саммите президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что большинство представителей африканских стран предлагали Путину реализовать зерновое соглашение. Что, впрочем, никак не повлияло на планы российского президента противится этому, продолжая таким образом ставить продовольственную безопастность Африки под удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, США же намерены продолжать давить на РФ по возвращению к Черноморской зерновой инициативе. И призывают другие страны поступать так же.

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