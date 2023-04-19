Судан не можуть поділити між собою два зажерливих генерали. Одного з них підтримують російські спецслужби, через "вагнерівців" постачають зброю, а натомість - вивозять золото.

Видео дня

Розкажу вам головне. Судан знаходиться за крок від повномасштабної війни, і тут знову не обійшлось без Московії.

Африканська країна управляється групою генералів. Головні з них - Абедль Фаттах аль-Бурхан (голова армії Судану, фактично президент) та Мохамед Хамдан Дагло (командир сил швидкої підтримки). Обоє розійшлися в думках щодо напрямку, в якому рухається країна, і пропонованого переходу до цивільного управління. Насправді, йдеться про гроші та впливи.

Хамдан Дагло - на короткому повідку у росіян. Він - запеклий різник, суданська копія Прігожина. Виступає категорично проти влади цивільних, і контролює частину країни, зокрема - будівельний сектор та золоті копальні. Його хунта підтримується "вагнерівцями". Генерал торік прилітав в Москву, зустрічався з секретарем радбезу Миколою Патрушевим. В результаті кремлеві дісталась військова база на березі Червоного моря. Це, як впевнені розслідувачі, плата за підтримку "вагнерівцями".

Абедль Фаттах аль-Бурхан - практично "легітимний" керівник Судану. Він прийшов до влади в результаті перевороту, і зараз зміцнює свій трон. Тому наполягає, щоб війська Дагло стали частиною армії. По-перше, це дозволить підкорити конкурентне угрупування. По-друге, контролювати всі корисні копалини (в першу чергу, йдеться про золото та руду).

Конфлікт увійшов у гарячу фазу після кількох днів напруженості: члени сил швидкої підтримки були передислоковані по всій країні, армія розцінила це як загрозу.

Росія не перший рік паразитує на Судані, а зараз активно перешкоджає будь-якому тренду до демократизації. OCCRP провело розслідування і з'ясувало, що Прігожин підкуповує суданських чиновників, відправляє їм зброю і натомість заробляє на золоті.

Кухар Путіна працює через компанію Meroe Gold (належить "М-Інвест"), яка знаходиться під санкціями США та ЄС. Міністерство природних ресурсів Судану фактично передало "вагнерівцям" (читай - кремлю) золотоносні копальні, навіть не претендуючи на обіцяних 30% від зароблених на розробці коштів.

Прігожин переоформив свою компанію "М-Інвест" на родича одного з лідерів "Єдиної Росії" Андрія Турчака. ЗМІ писали про його можливе призначення на посаду губернатора Санкт-Петербурга. Після цього Прігожин почав публічно атакувати та звинувачувати в бездіяльності чинного губернатора Олександра Бєглова.

Судан - одна з типових колоній кремля. Через "Вагнер" бункерний режим намагається контролювати знану територію Африки.

Конфлікт між арміями двох генералів триває. У нього можуть бути втягнутими й сусідні держави, що лише посилить кремлівське владарювання в регіоні. Московія продовжує грабувати країну, вивозить золото і заробляє на зброї. Такий він "руський мір" в Африці.

Підписуйтеся на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia) Приховане стає очевидним.