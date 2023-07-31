Африка призывает возобновить экспорт зерна из Украины – российский шантаж 'голодом' провалился

Сегодня пресса и эксперты всего мира подводят итоги саммита африканских стран, состоявшегося в российском Санкт-Петербурге 27 июля. Бэкграундом этого международного мероприятия был недавний выход Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы, что стало весьма болезненным инструментом влияния на ряд африканских стран, которые являются основными потребителями аграрной продукции из Украины.

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Путин пытался подкупить Африку бесплатным зерном, обидев этим африканцев

Несмотря на все попытки российской дипломатии, можно с уверенностью констатировать, что желаемого для Кремля результата саммит не смог достичь. Российская Федерация применила широкий арсенал влияния на африканские делегации, обещая отменить огромные финансовые долги и предлагая сотни тысяч тонн бесплатного зерна, а также демонстрируя опального главу ЧВК "Вагнер" Пригожина – мастера военных переворотов на Африканском континенте.

Однако эти "подарки" вызвали весьма сдержанную, а иногда даже и негативную реакцию африканских лидеров. Да, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил за предложение бесплатного зерна, но отметил, что его достаточно в стране. Фактически Путин до сих пор пытается взаимодействовать с Африкой по старым советским лекалам, где африканские страны воспринимались исключительно как вечно голодные, слаборазвитые обломки европейских колоний. И хотя сегодня Африка далеко не разрешила все свои проблемы, но категорически против, чтобы ее воспринимали на дипломатическом уровне так, как это было 40-50 лет назад.

Ведущие африканские страны призвали возобновить зерновое соглашение

По итогам саммита президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского президента Владимира Путина вернуться к зерновому соглашению. По его словам, большинство представителей африканских стран предлагали реализовать зерновое соглашение и открыть Черное море для мировых рынков. Поэтому Рамафоса отметил, что он и его коллеги приехали в РФ "не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африки". "Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, сталкивающимся с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – достичь каких-либо поставок такого характера", – заявил президент ЮАР. Также осудил выход России из зернового соглашения и такой влиятельный региональный лидер, как Египет – мощный импортер украинского зерна. Итоги были подведены в заявлении действующего главы Союза африканских стран президента Коморских Островов Азали Ассумани, призвавшего Российскую Федерацию немедленно возобновить экспорт украинского зерна.

Угрозы России привели к дипломатической напряженности с ЮАР

Фактически заявления президента ЮАР разрушили амбициозные путинские планы по замене украинского зерна для Африки российским. Неудивительно, что именно лидер ЮАР озвучил консолидированную позицию африканских стран – не стоит забывать историю вокруг приглашения Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге и ордер на арест российского диктатора от Международного уголовного суда. В частности, правительство ЮАР до сих пор не дало однозначного согласия на визит российского президента, о чем уже писало наше издание. Таким образом, намеки и угрозы войной от российского политикума в адрес Южно-Африканской Республики нашли свое отражение в жесткой позиции президента Рамафосы, не испугавшегося принять дипломатический вызов.

Российский шантаж продовольствием проваливается – Африка заняла жесткую позицию

Несмотря на откровенно манипулятивные попытки российской пропаганды представить Кремль как борца за права и свободы Африканского континента, можно сделать некоторые выводы по итогам саммита африканских стран. Во-первых, немало стран мира, особенно африканских, нуждаются в украинском зерне и другой агропродукции. Во-вторых, региональные лидеры Африки – ЮАР, Египет, Марокко, Нигерия и другие – категорически осудили выход РФ из зернового соглашения и призвали немедленно возобновить экспорт из украинских портов. В-третьих, политика кнута и пряника (где кнутом выступают российские ЧВК в Африке, а пряником – поставки зерна) категорически не нравится не только региональным лидерам, но и "рядовым" африканским странам. Это будет негативно сказываться на попытках России восстановить влияние на Африканском континенте.

Следовательно, затягивание Кремлем возвращения зернового соглашения будет отдалять от российского влияния даже не слишком мощных геополитических игроков, таких как африканские страны. Большое недовольство действиями Москвы в зерновой сфере наблюдается в таких влиятельных странах как Турция, Египет и Саудовская Аравия, не говоря уже о сдержанной критике Китая. Поэтому предстоящая встреча в Саудовской Аравии в рамках мирных инициатив стран Глобального Юга может закончиться достаточно однозначной поддержкой украинских условий прекращения войны, что будет очередным дипломатическим и геополитическим провалом Кремля.