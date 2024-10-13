Скидки на поездки или искусственное завышение цен: как Uklon прокомментировал ситуацию с накруткой тарифов

В соцсетях разразилось активное обсуждение из-за ситуации со скидкой на поездку в Uklon, когда две машины имели одинаковую стоимость, хотя одна из заказанных поездок включала скидку. В компании объяснили, что это результат динамического ценообразования и заверили, что искусственного завышения цен не происходит.

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Об этом стало известно из публикации украинского политика и общественного деятеля Артема Биденко. Он опубликовал в сети пост, в котором рассказал о ситуации с вызовом такси через сервис Uklon.

По его словам, он заказал две машины в один и тот же адрес с разницей в две минуты. Первая поездка была на 50 гривен дороже, на нее применилась скидка, а вторая – без скидки, но стоила столько же. После обращения в службу поддержки компании Uklon, объяснением было то, что стоимость формируется в соответствии с динамическим спросом и предложением. Такой подход вызвал вопрос среди пользователей о возможном программном завышении цены на сумму скидки.

После того, как ситуация получила огласку в соцсетях, OBOZ.UA обратился за комментарием к компании Uklon. Представители сервиса заверили, что никакого намеренного завышения цен нет, а алгоритм работы динамического ценообразования зависит от количества свободных водителей в определенном секторе и спроса на поездки. В компании подчеркнули, что скидка применяется автоматически к следующей поездке, и она корректно уменьшает сумму заказа.

"Скидка применяется корректно, сумма к заказу уменьшается, чем фактически она есть. Количество водителей в секторе может меняться за несколько минут, поэтому происходит корректировка стоимости поездки, но никакой накрутки мы не применяем", – отметил представитель сервиса.

Эта ситуация осветила определенное недоверие со стороны клиентов к механизмам формирования цен в Uklon, хотя компания пытается объяснить это естественными процессами рынка.

В адрес Uklon уже не раз раздаются и другие серьезные обвинения. Ранее компанию обвиняли в работе во время комендантского часа, установлении заоблачных тарифов, оптимизации налогов и деятельности без лицензий. Связывающий с Офисом президента анонимный телеграмм-канал "Джокер" ранее обнародовал информацию о том, что Uklon не платит налоги и сотрудничает с действовавшей в России платежной системой.

Особое внимание привлекла ситуация, когда во время комендантского часа приложение Uklon предложило заказать поездку за 575 грн, но заказ не приняли. После повышения цены до 2,2 тысячи гривен водитель нашелся почти мгновенно. Также Uklon использует платежную систему Fondy, обвиняемую в деятельности на российском рынке после 2014 года. Компания Fondy отвергает эти обвинения, отмечая свою законность и лицензии от Национального банка Украины.

Компания Uklon в своей официальной позиции подчеркивает, что соблюдает все требования законодательства Украины. Они также заявляли, что работают во время комендантского часа только для экстренных случаев, когда водитель имеет специальный пропуск. Большинство обвинений компания считает манипуляциями, направленными на подрыв репутации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине Uklon, Bolt и Uber почти полностью вытеснили традиционные службы такси. Они, в отличие от проигравших конкурентов, не получают лицензию, официально не трудоустраивают своих рабочих и часто даже не проверяют их.

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