Скандальное дело Мегабанка: куда исчезли десятки миллионов евро

Махинации с Мегабанком могли нанести государству убытки на десятки миллионов долларов. Однако вместо того, чтобы привлечь к ответственности банкиров, участвовавших в сделках, "наказать" могут новых инвесторов.

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Как пишет СтопКор, Мегабанк (прежнее название – банк "Добродий") был основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин (60,89% уставного капитала), ЕБРР – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%.

2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести Мегабанк к категории неплатежеспособных, а 21 июля решил ликвидировать банк. Основную деятельность финучреждение сосредоточило на Харьковщине – там расположена "львиная доля" (111 из 153) отделений.

Этому предшествовало громкое уголовное дело. В ноябре 2019 года правоохранители взялись за расследование производства в отношении руководства АО "Мегабанк". Поводом стали факты злоупотреблений должностными лицами банка с целью завладения имуществом учреждения и средствами вкладчиков. По версии следствия, происходило кредитование подконтрольных компаний без залогов или под залог несуществующего имущества.

Главный архитектор и возможный выгодоприобретатель этой финансовой схемы – Виктор Субботин, бывший владелец банка, депутат Харьковского облсовета от "Слуги народа", экс-регионал и гендиректор "Турбоатома" (ныне "Украинские энергетические машины"). Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний. По состоянию на 2024 год совокупная задолженность по этим кредитным договорам достигала уже более 2,3 млрд грн.

Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство № 42019221430000469 в отношении топ-менеджмента АО "Мегабанк", включая его бывшего владельца – Виктора Субботина.

Поводом для начала расследования, по версии следствия, послужили факты злоупотребления должностными лицами АО "Мегабанк" своим служебным положением с целью завладения имуществом банка и вкладчиков. В частности, следователи установили факты умышленного нецелевого использования финансирования, выделенного Минфином, и завладения средствами вкладчиков.

По мнению следствия, завладение средствами вкладчиков со стороны топ-менеджмента финучреждения осуществлялось путем кредитования аффилированных с банком и его владельцами (включая Субботина) юрлиц, в том числе с признаками фиктивности, без залогового имущества, или оформлением залогов на несуществующее имущество или имущество по умышленно завышенной стоимости. Конечно же - без цели возврата этих средств.

За что забрали лицензию у банка

В конце 2022 года в истории появилась новая глава. Две иностранные компании инвестировали в АО "Мегабанк" 12 миллионов евро для приведения капитала в соответствие с требованиями НБУ. В обеспечение возврата средств банк передал инвесторам в ипотеку недвижимость в Харькове.

Однако в результате ненадлежащих действий руководства АО "Мегабанк", причины которых должно установить следствие, эти средства не были зачислены в капитал банка. Поэтому НБУ принял решение отозвать лицензию, а сам банк попал в процедуру ликвидации. Кстати, среди официальных оснований для отзыва лицензии также фигурируют систематические действия руководства Мегабанка по кредитованию связанных лиц.

Но когда НБУ отозвал лицензию банка и иностранцы попытались совершить взыскание на залоговое имущество, обнаружилась ошеломляющая деталь: объекты недвижимости существовали исключительно на бумаге. Помещения, которые имели площадь в несколько тысяч квадратных метров и стоили миллионы, найти "на местности" оказалось невозможно.

Перед тем как банк окончательно свершил на нее взыскание, объекты "реконструировали" с увеличением площади и разделением на отдельные помещения. Хозяйственная операция по взысканию ипотечного имущества банка заинтересовала правоохранителей, и всем лицам причастным к заключению ипотечного договора с Мегабанком и договоров купли-продажи были предъявлены подозрения. А некоторым – уже даже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей по предварительной квалификации согласно ст. 191 УКУ (растрата/владение имуществом).

Особенно цинично выглядит история со средствами Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. В 2017-2021 годахАО "Мегабанк" получил три транша по 10 миллионов евро каждый под гарантии Министерства финансов Украины для поддержки малого и среднего бизнеса.

Вместо поддержки предпринимателей деньги пошли на совсем другие цели. Часть средств из первого транша в тот же день перечислили на погашение задолженности ООО "Завод цветных металлов" – компании, связанной с Субботиным. Другую часть разместили на депозит. Еще более 31 миллиона гривен через сеть связанных компаний попали в ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", конечным бенефициаром которого также является Субботин.

Самое смешное, что в ноябре 2021 года, когда банк уже имел статус проблемного, он получил еще один транш в 10 миллионов евро. Как будто руководство Минфина не замечало, куда уходят предыдущие миллионы.

Сегодня, в условиях войны, украинское государство стоит в очереди кредиторов Фонда гарантирования вкладов и вынуждено отвечать за долги обанкротившегося Мегабанка как поручитель. Банк получил от иностранных компаний вполне реальные 12 миллионов евро, а в залог передал виртуальные объекты. Кто завладел деньгами? Кто организовал схему с фиктивной недвижимостью? Вопросы риторические.

Пока невинные люди сидят за решеткой, связанные с Субботиным компании продолжают свободно пользоваться реально существующей недвижимостью, некогда принадлежавшей Мегабанку. Передают ее в аренду, получают прибыль - и никаких препятствий.

Тем временем иностранные инвесторы остались ни с чем. Они действовали добросовестно, инвестировали деньги в украинский банк, пытаясь помочь ему выполнить требования регулятора. Вместо этого получили "фантомную" недвижимость и потеряли 12 миллионов евро.

Сеть Субботина: все свое

Как отмечают "Факты", эксперты на банковском рынке, бывшие и действующие работники надзора Нацбанка называют Субботина типичным "красным директором", который уклонялся от внедрения реальной корпоративной модели управления банком. На руководящие должности в финучреждении Субботин назначил родственников. Многолетним председателем правления был его шурин (родной брат жены) Алексей Яценко.

"Другие приближенные лица работали в руководстве и наблюдательном совете банка. Часто решения о кредитовании в "Мегабанке" принимались в пользу связанных с Субботиным лиц и компаний", – комментируют эксперты.

Масштабы бизнес-империи Виктора Субботина впечатляют. Согласно материалам дела, он является бенефициаром или руководителем более двух десятков компаний. Среди них:

– Инвестиционные фонды ("Прогрессивные технологии", "Сбережения", "Корпоративный капитал", "Стратег")

– Строительные и торговые компании ("Мегабуд", "Тори 2014")

– Охранные структуры (несколько "дочек" компании "О-Мега")

– IT-компании (Megasoft)

– Транспортные предприятия ("Вольтан")

Разветвленные связи фирм Субботина

Все эти компании зарегистрированы по нескольким адресам в Харькове и, как показало проведенное аналитическое исследование, используют одни IP-адреса для подачи отчетности. Классический признак фиктивности или как минимум координированного управления.

К схеме причастна и семья и близкое окружение Субботина. Его жена Елена (девичья фамилия Яценко) руководит несколькими компаниями из бизнес-сети, в частности ЧП "Юником", ЧП "Вольтан", ООО "Тори 2014". Брат жены Алексей Яценко был председателем правления АО "Мегабанк" и, вероятно, соорганизатором противоправных схем.

Как отметили журналисты из издания "Апостроф", пока государство требует от Субботина вернуть 2,3 млрд грн, тот взамен покупает дома и наращивает долги АО "Укрэнергомашины". Так, Виктор Субботин в разгар войны, согласно его декларации за 2023 год, стал владельцем дома в Харькове общей площадью 1041,3 м. кв. В сентябре 2022 года он задекларировал 2 земельных участка на более 5,5 тыс. м. кв. В 2023 году Субботин приобрел дом в Закарпатской области (272.2 квадрата) вместе с землей.

Параллельно, Субботин задекларировал немалое свое и жены состояние, миллионные заработки и акции с десятка различных предприятий. В частности, указал, что он и его жена кредиторы Мегабанка на 1 722 839 грн и 182 252 089 грн соответственно. А сам Субботин – еще и владелец золота на более 114 млн грн. Источники происхождения средств, учитывая, что это лицо 17 лет работает исключительно на госпредприятии, неизвестны.

Самый главный вопрос в этом деле: почему преследуют всех, кроме главного подозреваемого? Почему инвесторы и добросовестные приобретатели имущества оказываются без денег и под стражей, а ключевой фигурант и выгодополучатель схемы продолжает руководить государственным предприятием "Украинские энергетические машины" и заседать в Харьковском облсовете?

Так или иначе, дело АО "Мегабанк" может стать символом того, как в Украине работает выборочное правосудие. Когда правоохранители теряются в деталях и преследуют не тех людей, не трогая "заслуженного экономиста" Субботина, когда иностранные инвесторы, поверившие в украинскую экономику, получают убытки, а иногда и уголовное преследование вместо компенсаций.

И пока в стране идет война, а чиновники говорят о привлечении западных средств, инвестиционном климате и евроинтеграции, такие дела как история Мегабанка работают на имидж Украины как антиреклама.

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