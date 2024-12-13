Скандальная закупка оружия на 23 млрд грн: пограничники віступили с заявлением, но не объяснили 100% предоплаты

В Госпогранслужбе заявили, что предоставление ей Кабмином 23 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок Минобороны не является коррупционной схемой. Ведь, в частности, служба имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники, а закупки все равно будут проходить через Минобороны. Впрочем, о необходимости проводить 100%-ную предоплату там говорить не стали.

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С заявлением выступили в самой Госпогранслужбе. Там отметили: служба обладает опытом закупок "и доверием среди поставщиков вооружения".

"Закупки проходят четко в соответствии со всей нормативкой, с соблюдением всех требований. Дешевле и качественнее, чем у других", – заверили в Госпогранслужбе.

При этом там подчеркнули: тезис о том, что служба не имеет соответствующего вооружения, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов, является ошибочным. Ведь "сейчас подразделения Госпогранслужбы обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией различных калибров, реактивными системами залпового огня и другими современными средствами поражения".

"Они поступили на вооружение подразделений ведомства, в том числе, в рамках закупок по контрактам, заключенным Госпогранслужбой для нужд ведомства", – заверили в службе.

Осуществляются ли закупки в обход Минобороны

Как объяснили в службе, там проводят закупки для обеспечения своих подразделений, поскольку не получают поставок по другим направлениям. При этом служба постоянно получает разные предложения по сотрудничеству в поставках вооружения и техники.

"Установленным порядком полученные предложения направляются в адрес Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ для детального изучения и принятия решения. ... Ценообразование и условия снабжения под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины", – рассказали пограничиники.

Хотят ли вывести деньги на заграничную "прокладку"

Относительно упреков, якобы деньги хотят вывести на зарубежную "прокладку", в службе отметили, что фирма-посредник, предоставившая предложения, сертифицирована в НАТО. А также 3 года сотрудничает с Госпогранслужбой.

"Правила экспорта вооружения и военной техники в странах ЕС регламентируют прохождение ежегодного аудита, являющегося одним из основных условий подтверждения ранее выданной лицензии на право осуществления деятельности в этой сфере. Если коротко: Госпогранслужба работает только с проверенными организациями, не допуская никаких нарушений", – сказали пограничиники.

При этом там заверили: упрек в отсутствии у фирмы-экспортера экспортной лицензии является несостоятельным – поскольку "каждый контракт на передачу вооружения и военной техники подразумевает получение экспортной лицензии соответствующих государственных органов в странах экспортерах".

"Одним же из условий получения экспортной лицензии является наличие подписанного контракта и сертификата конечного потребителя", – отметили в Госпогранслужбе.

Что предшествовало

29 ноября Кабинет министров Украины издал распоряжение о предоставлении Госпогранслужбе 23 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок Минобороны. Речь идет о боеприпасах ряда дефицитных номенклатур.

В свою очередь, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец выразил опасения по поводу этой закупки с предоплатой 100% через польскую фирму. Которая является лишь посредником.

"Вопреки созданной закупочной инфраструктуре Министерства обороны Украины, которая уже эффективно работает, вызывает удивление желание передать соответствующие полномочия по закупке боеприпасов в Госпогнаслужбу, которая никогда не осуществляла закупки боеприпасов в таких объемах и в которой отсутствуют соответствующие специалисты и компетенции для проведения инспекции имеющихся боеприпасов и анализа производственных возможностей", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что предложенные польским посредником цены по некоторым позициям превышают те, по которым Украина закупала те же боеприпасы раньше. Также, по его словам, предусмотрена 100%-ную предоплата, "что является абсолютно нехарактерным для столь крупных сумм".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), указанной польской компанией является PHULechmar Sp.z.o.o. Ранее она уже должна была поставить в Украине снарядов на 70,6 млн евро, однако не сделала этого.

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