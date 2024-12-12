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Железняк раскрыл новые детали скандала с закупками для ВСУ

Мария Шевчук
Новости. Расследования
3 минуты
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Железняк раскрыл новые детали скандала с закупками для ВСУ

Польская компания PHU Lechmar Sp.zoo, провалившая поставки снарядов на 70,6 миллиона евро, снова получила предложения по многомиллиардным закупкам для ВСУ. Как это стало возможным?

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Недавний скандал с закупками для Вооруженных сил Украины на сумму 23 миллиарда гривен привлек внимание как депутатов, так и общественности. Речь идет о передаче части функций по закупкам от Министерства обороны к Государственной пограничной службе. Народный депутат Ярослав Железняк в своем сообщении в Facebook отметил, что это решение вызвало немало вопросов.

Одним из центральных моментов этой истории стало сотрудничество с польской компанией PHU Lechmar Sp.zoo. Эта компания уже фигурировала в договорах с Агентством оборонных закупок (АОЗ) в декабре 2023 года. Тогда был заключен контракт на сумму 70,6 миллиона евро (около 3 миллиардов гривен) на поставку артиллерийских снарядов. Однако компания не выполнила свои обязательства, и поставки так и не состоялись.

Несмотря на эти риски, PHU Lechmar Sp.zoo продолжала посылать коммерческие предложения. Согласно письмам, полученным от Министерства обороны, компания за два года направила четыре предложения, однако на запрос уточнить стоимость продукции в течение восьми месяцев не дала никакого ответа.

Контракты с PHU Lechmar Sp.zoo

По данным документов, прикрепленных к сообщению народного депутата, в 2023-2024 годах Агентство оборонных закупок получило четыре коммерческих предложения от компании PHU Lechmar Sp.zoo Они касались поставок:

  • 73-мм выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 (HE Steel Bomb);
  • 155-мм снарядов M107;
  • 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика";
  • противотанковых гранатометов РПГ-7 MX2.
Железняк раскрыл новые детали скандала с закупками для ВСУ
Железняк раскрыл новые детали скандала с закупками для ВСУ
Железняк раскрыл новые детали скандала с закупками для ВСУ

В 2024 году PHU Lechmar даже рассматривался как один из потенциальных поставщиков вооружения на условиях стопроцентной предоплаты. Это решение вызывает серьезные вопросы, учитывая предыдущий опыт работы с этой компанией.

Как отмечается в официальном ответе Агентства, по состоянию на конец 2024 года с PHU Lechmar был заключен 21 контракт на общую сумму 112,1 миллиарда гривен. Однако все эти договоры касаются реализации государственных программ в 2025-2026 годах, которые будут нуждаться в дополнительном финансировании.

Кроме того, по результатам проверки оказалось, что компания так и не предоставила информацию о своих производственных возможностях. Также не проводилась инспекция складов или анализ возможности выполнения контрактов.

Риски и вызовы

Несмотря на серьезные риски, связанные с PHU Lechmar, в 2024 году украинские чиновники рассматривали возможность перевода компании 23 миллиардов гривен. При этом предполагалось заключение договоров на условиях полной предоплаты.

Как выяснилось, о ненадежности этой компании было известно еще в декабре 2023 г., когда тогдашнее руководство АОЗ заключило с ней договор на поставку снарядов. Контракт на сумму 70,6 миллиона евро так и не был исполнен, но благодаря смене руководства Агентства средства компании не были выплачены.

Еще один привлекающий внимание факт – это многомесячная задержка ответов от PHU Lechmar. По словам депутата, компания не смогла вовремя уточнить стоимость своих предложений, что создает подозрения по поводу ее реальной способности выполнять заказ.

Выводы и вопросы

Ситуация с закупками для ВСУ в сотрудничестве с PHU Lechmar Sp.zoo показывает, насколько рискованными могут быть государственные контракты. Вопрос о том, кто стоит за этой компанией и почему ее предложения остаются в поле внимания должностных лиц, пока остается без ответа.

Как подчеркнул Ярослав Железняк, эта история нуждается не только в парламентском, но и в общественном расследовании. В частности, важно исследовать, кто именно из представителей власти или бизнеса имеет связи с PHU Lechmar. Такие детали могут пролить свет на причины, по которым Украине пришлось сталкиваться с такими проблемными закупками.