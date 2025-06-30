Скандал с "Укрпочтой": в компании объяснили, почему продают прессу на русском языке

Государственная "Укрпочта" продает русскоязычные газеты, поскольку законодательного запрета на это нет. При этом гендиректор предприятия Игорь Смилянский утверждает, что хотел бы запретить такую продажу, но у него нет полномочий.

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Об этом рассказал сам Смилянский, признав: используя свое положение, он мог бы распорядится прекратить такую продажу – однако это тоже противоречило бы закону. Ведь "сегодня может стрельнуть в голову запретить распространение англоязычных изданий, потому что нам дали меньше оружия, завтра – венгерских (здесь без объяснений), а послезавтра – какому-то отдельному изданию, потому что они его критикуют или не от той политической силы".

В то же время, подчеркнул он, закон не устанавливает запрет на распространение русскоязычных изданий. Вместо этого предполагается, что пресса на иностранных языках – в т.ч., русском, английском и пр. – должна иметь аналог на украинском языке.

"Единоличные решения – это беззаконии, независимо от того, хороши они или плохи. Закон – и точка", – объяснил Смилянский, почему, по-видимому, "Укрпочта" продолжит торговать русскоязычными изданиями.

Впрочем, заверил гендиректор "Укрпочты", сам закон он считает частично устаревшим и таким, который нужно менять. Хотя, признал он, "там не будет простых решений".

Почему возник языковой скандал с "Укрпочтой"

Ранее основательница школы украинского языка Алина Острожская опубликовала сообщение пользователя Instagram о том, что в одном из отделений "Укрпочты" в Киеве продают печатные издания на русском языке. При этом в самой компании, отмечается, проблемы в этом не видят.

"Укрпочта" на своих отделениях держит раздаточные материалы на русском языке. И это свежие раздаточные материалы. ... А учитывая, что это раскраска, они ориентируются и на детей", – говорится в сообщении.

В сети же автора сообщения поддержали. Так, среди прочего:

Действия "Укрпочты" назвали "реальным зашкваром".

Напомнили, что "русский это язык страны-агрессора".

Рассказали, что "в каталоге прессы "Укрпочты" половина изданий на русском языке".

Поинтересовались у почтового оператора, является ли он "Укр-" или "Роспочтой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрпочта" расширила продажу неврученных посылок – сразу на шесть городов. Купить отправления можно будет на аукционе через платформу "Прозорро. Продажи".

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