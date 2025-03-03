УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

Глеб Иванов
Рынки и компании
2 минуты
867
Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник приказал провести внутреннюю проверку Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Это произошло после того, как в ГСЧС заподозрили возможную коррупционную схему при проведении аттестации.

Видео дня

Как рассказывают источники OBOZ.UA в ГСЧС, на возможную коррупционную схему пожаловались сами сотрудники ведомства. "Провести служебное расследование по факту возможных нарушений требований законодательства при проведении профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности и внесения информации в Реестр организаций, проводящих аудит пожарной и техногенной безопасности и экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности", – говорится в приказе.

Отметим, для проведения аудита пожарной безопасности обязательно привлекаются эксперты в сфере пожарной и техногенной безопасности, прошедшие профессиональную аттестацию и внесенные в соответствующий реестр, определенный законом. То есть от решения комиссии зависит, сможет ли работать эксперт.

Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

Внутреннее расследование будут проводить по деятельности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Чекригина, начальника Управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Рудака, начальника отдела нормативной и лицензионной работы управления пожарной безопасности Павла Кулика. Последний одновременно являлся членом Комиссии по проведению профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

"Кулик сообщал , что за вознаграждение в 1,5 тыс. долларов может решить вопрос с оформлением", – рассказывает сотрудник в ГСЧС (именно эту информацию и должны проверить во время внутреннего расследования). При этом трое упомянутых сотрудников ГСЧС, несмотря на то, что они сменяли должности, оставались в качестве членов комиссии.

Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

Как сообщал OBOZ.UA, в это время в Ровенской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета за вымогательство более 1 млн грн. Чиновники планировали получить взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!