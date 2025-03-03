Скандал в ГСЧС: начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник приказал провести внутреннюю проверку Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Это произошло после того, как в ГСЧС заподозрили возможную коррупционную схему при проведении аттестации.

Видео дня

Как рассказывают источники OBOZ.UA в ГСЧС, на возможную коррупционную схему пожаловались сами сотрудники ведомства. "Провести служебное расследование по факту возможных нарушений требований законодательства при проведении профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности и внесения информации в Реестр организаций, проводящих аудит пожарной и техногенной безопасности и экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности", – говорится в приказе.

Отметим, для проведения аудита пожарной безопасности обязательно привлекаются эксперты в сфере пожарной и техногенной безопасности, прошедшие профессиональную аттестацию и внесенные в соответствующий реестр, определенный законом. То есть от решения комиссии зависит, сможет ли работать эксперт.

Внутреннее расследование будут проводить по деятельности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Чекригина, начальника Управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Рудака, начальника отдела нормативной и лицензионной работы управления пожарной безопасности Павла Кулика. Последний одновременно являлся членом Комиссии по проведению профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности.

"Кулик сообщал , что за вознаграждение в 1,5 тыс. долларов может решить вопрос с оформлением", – рассказывает сотрудник в ГСЧС (именно эту информацию и должны проверить во время внутреннего расследования). При этом трое упомянутых сотрудников ГСЧС, несмотря на то, что они сменяли должности, оставались в качестве членов комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в это время в Ровенской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета за вымогательство более 1 млн грн. Чиновники планировали получить взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!