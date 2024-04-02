Ситуацию может кардинально изменить погода: где не будет электроэнергии 2 апреля

В Украине 2 апреля графики отключений электроэнергии действуют в Харьковской области. В то же время в Одесской области удалось отменить все ограничения, хотя ситуация остается тяжелой. Энергетики ожидают ухудшения ситуации из-за погодных условий.

В Минэнерго заявили, что погодные условия 2 апреля по всей территории Украины, кроме востока, могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий. "Но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий, если такие повреждения возникнут", – пояснили в ведомстве.

Донецкая область: отключения света отменили.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях. Графики отключения не действуют.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложна.

Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. На сегодняшний день удается избежать ограничений потребления света. "Работоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", - отметили в ДТЭК.

Харьков и область: действуют ограничения

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как и по Харькову, так и области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", - заявил глава Харьковской ОГА. Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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