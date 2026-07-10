Ситуация с долларом в Украине изменилась: какой курс к гривне 10 июля и что будет дальше
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В пятницу, 10 июля, доллар немного подешевел в украинских банках. Валюта в среднем торгуется по 44,28/44,76 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. дешевле и при продаже, ипри покупке, чем было накануне. Эксперты считают, что в ближайшее время резких изменений курса уже не будет.
Стоит учитывать, что за месяц, с 10 июня 2026 года, доллар все же существенно подешевел. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 44,67 грн, а продавали по 45,24 грн – на 39-48 коп. дороже, чем сейчас.
В украинских обменниках стоимость доллара 10 июля также несколько снизилась. Курс установили на среднем уровне 44,24/44,77 грн/долл. (покупка/продажа). За последние сутки курс в покупке снизился на 3 коп., а вот в продаже остался без изменений.
Курс доллара 10 июля: где купить и продать валюту
Крупные банки Украины сегодня продают американскую валюту по 44,69-44,9 грн. Так:
- ПУМБ – 44,9 грн;
- Глобус Банк, А-банк – 44,8 грн;
- Укрсиббанк – 44,79 грн;
- Универсал Банк – 44,75 грн;
- ПриватБанк, Ощадбанк, Сенс Банк – 44,7 грн;
- Райффайзен Банк – 44,69 грн.
Покупают доллар по 44,1–44,4 грн. В частности:
- Ощадбанк – 44,4 грн;
- Сенс Банк – 44,35 грн;
- ПУМБ, Райффайзен Банк, Глобус Банк – 44,3 грн;
- Универсал Банк, Укрсиббанк – 44,25 грн;
- А-банк – 44,2 грн;
- ПриватБанк – 44,1 грн.
Прогноз курса доллара в банках и обменных пунктах
Девальвация гривны приостановилась, считает финансовый аналитик Алексей Кущ. Он отмечает, что главной причиной стало резкое увеличение золотовалютных резервов Нацбанка — по итогам июня они выросли сразу на 5,6 млрд, или сразу на 12,1%.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой также сообщил OBOZ.UA, что не ожидает резких колебаний курса гривни ни по отношению к доллару, ни к евро. По его расчетам, до 12 июля стоимость наличных долларов будет колебаться в пределах 44,5-45,2 грн.
"На этой неделе обойдется без резких курсовых колебаний. Однако главные испытания для валютного рынка, вероятно, начнутся ближе к осени, когда сезонные потребности экономики и риски безопасности вновь усилят спрос на валюту", – подытожил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро в качестве национальной валюты. То есть отказа от гривны не произойдет. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.
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