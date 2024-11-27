Ситуация на рынке труда изменилась: кого ищет бизнес и почему украинцам приходится выбирать нетипичные профессии

Украинский рынок труда меняется под давлением войны: женщины активно овладевают "мужскими" профессиями, а пенсионеры становятся важной частью трудового ресурса. Больше всего ищут работников в торговле, услугах, транспорте и строительстве: продавцов, поваров, водителей, слесарей, строителей, а также терапевтов и педиатров, тогда как спрос на специалистов по туризму и перевозкам снизился.

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Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. Сегодня в Украине наибольшим спросом пользуются специалисты в сферах торговли, услуг, транспорта и строительства.

Работодатели ищут продавцов, поваров, бариста, охранников, водителей, трактористов, строителей, швей и слесарей. Также не хватает врачей – особенно терапевтов и педиатров. Что касается зарплат, среднее предложение на рынке составляет 21 тысячу гривен, но есть отрасли с более высокими доходами. К примеру, в сфере ИТ средняя зарплата достигает 32 тысяч гривен, в недвижимости – 29 тысяч, а в HR – 27 тысяч.

Хотя вакансий на рынке много, количество соискателей часто не отвечает потребностям. Например, более чем на тысячу вакансий электромонтеров претендует только 206 человек, а в Киеве ситуация еще более критическая: на 189 открытых должностей есть только три кандидата.

Особенно остро кадровый голод ощущается в регионах, где экономика активнее восстанавливается. Больше всего вакансий в Киеве, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. В прифронтовых регионах возможности ограничены из-за боевых действий.

Война существенно расширила гендерные границы в занятости. Женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались "мужскими". Так, по данным Государственной службы занятости, с начала года было трудоустроено 230 женщин как станочниц, 178 стали машинистками помповых установок и 83 – машинистками кранов. Все больше женщин работают слесарями, электромонтерами, водителями и даже грузчиками. Эта тенденция свидетельствует о преодолении стереотипов и расширении возможностей для женщин.

Люди постарше тоже активно приобщаются к работе. Если раньше пенсионеров рассматривали как менее конкурентоспособную категорию, то сейчас их охотно принимают на должности водителей, трактористов, столяров, слесарей, сантехников и охранников.

За 2024 год более 15 тысяч человек в возрасте 60+ нашли работу через Государственную службу занятости. Работодатели ценят их опыт и стабильность. Украинский бизнес тоже становится более гибким. Чтобы привлечь работников, работодатели часто предлагают дистанционную работу, гибкий график, оплату питания или трансфер к месту работы. Появляются новые инициативы для людей с инвалидностью, включающие адаптацию рабочих мест, закупку специального оборудования и обустройство пространства в соответствии с потребностями.

Служба занятости активно работает над трудоустройством украинцев, предлагая профессиональное обучение, ваучеры на переквалификацию, гранты для бизнеса и помощь по обустройству рабочих мест. С начала 2024 года почти 550 тысяч украинцев воспользовались ее услугами, а более 300 тысяч смогли найти работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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