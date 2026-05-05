Ситуация на рынке труда изменилась кардинально: на что теперь обращают внимание украинцы при выборе вакансий

Рынок труда в Украине изменился быстрее, чем подходы к найму. Соискатели все чаще оценивают не только вакансию, но и сам процесс коммуникации с работодателем – и именно здесь компании теряют людей. Бизнесу советуют переходы от "отбора" кандидатов к фокусу на привлечении их внимания – люди оценивают вакансию за несколько секунд, и отсеивают ее, если в объявлении нет нужной информации.

Опрос одного из крупнейших порталов для поиска работы показал: 29% из 1 648 респондентов имели негативный опыт поиска работы, еще 47% – нейтральный. Это изменило поведение кандидатов – они уже не ждут отзывов и параллельно подаются сразу на несколько вакансий, объяснили OBOZ.UA аналитики.

На что обращают внимание кандидаты

Зарплата – 72% . Отсутствие цифры в объявлении часто означает автоматический отказ от рассмотрения.

. Отсутствие цифры в объявлении часто означает автоматический отказ от рассмотрения. График работы – 59% . Важна либо гибкость, либо четко определенный режим без "плавающих" условий.

. Важна либо гибкость, либо четко определенный режим без "плавающих" условий. Локация – 51% . Близость к дому или возможность работать удаленно напрямую влияет на решение.

. Близость к дому или возможность работать удаленно напрямую влияет на решение. Четкость вакансии – 37% . Соискателей интересует конкретный перечень обязанностей и условий без обобщений.

. Соискателей интересует конкретный перечень обязанностей и условий без обобщений. Формат работы – 31%. Удаленный или гибридный формат стал отдельным фактором выбора.

Что отталкивает соискателей работы

Наибольшие потери происходят не на уровне зарплат, а из-за процесса. Кроме информации в объявлении, проблемным остается слабый фидбек:60% опрошенных фактически не получают ответа (38% получают его редко, а 22% – почти никогда).

Кроме того, кандидаты жалуются на затянутый найм. Для 19% это – длинные паузы между этапами, а еще для 9% – избыточное количество собеседований.

Кроме того, 28% респондентов недовольны общением с работодателем – из-за тона, нечеткости или формальности. Фактически, даже при конкурентной зарплате кандидат может уйти из-за плохого опыта взаимодействия.

Как работодателю "продать" вакансию

Давать полную информацию сразу : вакансия без зарплаты или с размытыми обязанностями проигрывает еще до отклика.

: вакансия без зарплаты или с размытыми обязанностями проигрывает еще до отклика. Сокращать путь к решению : чем больше этапов и пауз – тем выше риск потери кандидата.

: чем больше этапов и пауз – тем выше риск потери кандидата. Отвечать быстро : большинство ожидает фидбек за 1-2 дня.

: большинство ожидает фидбек за 1-2 дня. Упрощать требования к резюме : если роль не требует сложного отбора, большое CV можно заменить короткой анкетой.

: если роль не требует сложного отбора, большое CV можно заменить короткой анкетой. Контролировать тон общения: кандидат оценивает не только условия, но и отношение к себе.

По словам представительницы OLX Работа Марии Абдулиной, компании до сих пор часто строят процессы под "старый" рынок, где кандидат готов ждать и доказывать свою ценность. Но сейчас ситуация другая:

дефицит кадров сместил баланс;

кандидат выбирает так же активно, как и работодатель;

скорость и прозрачность стали конкурентным преимуществом.

Отдельно она указывает на практический аспект: открытость к разным категориям кандидатов и внедрение принципов DEI (многообразие, равенство, инклюзия) расширяет пул соискателей и повышает шансы закрыть вакансию.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине сформировалсяструктурный дисбаланс на рынке труда. Дефицит кадров не гарантирует работу, а ключом к трудоустройству становится переквалификация и способность быстро адаптироваться к новым требованиям.

В то же время средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и составила 30 356 гривен. Самыми низкими остаются оклады в образовании, а задолженность по выплатам по состоянию на 1 апреля достигла 3,6 миллиарда гривен.

