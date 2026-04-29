Средняя зарплата в Украине выросла до 30 тыс. грн: где и кому платят больше всего

В марте 2026 года средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и составила 30 356 гривен, а самые высокие доходы традиционно зафиксированы в Киеве и сфере информации и телекоммуникаций. В то же время самые низкие зарплаты остаются в образовании, а задолженность по выплатам по состоянию на 1 апреля достигла 3,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Для сравнения, в феврале средний уровень оплаты труда составлял 28 321 гривну. Таким образом, только за один месяц средняя зарплата увеличилась более чем на 2 тысячи гривен.

Самый высокий уровень средней заработной платы традиционно зафиксирован в столице. В марте средняя зарплата в Киеве составила 49 381 гривну – это почти на 20 тысяч гривен больше среднего показателя по стране.

На втором месте оказалась Киевская область со средней зарплатой 29 997 гривен, что почти соответствует общеукраинскому уровню. Такая разница объясняется концентрацией крупного бизнеса, международных компаний, IT-сектора, финансовых учреждений и центральных офисов именно в столице.

Самые низкие показатели оплаты труда зафиксированы в Кировоградской и Черновицкой областях. В Кировоградской области средняя зарплата составила 21 375 гривен, а в Черновицкой – 21 453 гривны.

Разница между Киевом и этими регионами превышает 28 тысяч гривен, что ярко демонстрирует неравномерность экономического развития страны. Для многих украинцев именно регион проживания до сих пор остается одним из ключевых факторов, определяющих уровень дохода.

Абсолютным лидером по уровню оплаты труда остается сфера информации и телекоммуникаций. В марте средняя зарплата в этом секторе составила 85 673 гривны, тогда как в феврале она составляла 78 941 гривну, это самый высокий показатель среди всех отраслей экономики. В этот сектор входят:

IT-компании;

телекоммуникационные операторы;

цифровые сервисы;

программирование;

информационные технологии;

кибербезопасность;

онлайн-платформы и цифровая инфраструктура.

Самый низкий уровень оплаты труда по-прежнему зафиксирован в сфере образования. В марте средняя зарплата педагогов составила 19 394 гривны, тогда как в феврале – 18 826 гривен. Разница между зарплатами в IT и образовании превышает 66 тысяч гривен, что демонстрирует глубокий дисбаланс на рынке труда.

Несмотря на рост средних зарплат, проблема невыплат остается актуальной. По состоянию на 1 апреля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,6 миллиарда гривен.

На фоне инфляции, подорожания продуктов, коммунальных услуг, топлива и аренды даже рост на несколько тысяч гривен может лишь частично компенсировать потерю покупательной способности. В Госстате отдельно отмечают, что приведенные показатели не учитывают временно оккупированные территории, а также часть регионов, где продолжаются или продолжались активные боевые действия.

