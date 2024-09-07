Ситуация на рынке недвижимости в Украине изменилась: что с арендой и покупкой жилья

В Украине вырос спрос на квартиры. На первичном рынке недвижимости отделы продаж возобновили свою работу в 77% объектах. Выросли цены также на вторичном рынке. А на рынке аренды эксперты отмечают рост спроса.

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Об этом говорится в исследовании маркетплейс недвижимости DIM.RIA. Так, на первичке по состоянию на конец августа 2024 года активны отделы продаж в 77% новостроек. С начала лета в Украине сдали в эксплуатацию 23 новостройки на 72 секции: из них по 6 новостроек в Киевской и Львовской областях, 5 – в Ивано-Франковской, по 2 – в Днепропетровской и Одесской областях и по одному объекту в Житомирской и Хмельницкой .

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе в течение августа несколько снизилась почти в каждой области Украины, однако год к году рост стоимости происходил в половине регионов. Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Черкасской областях. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 338 за квадрат.

Вторник

На рынке продажи вторичного жилья количество предложений в течение года больше выросло в Киевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, и в большинстве остальных регионов она снизилась, где-то более чем на 50% (Харьковская и Сумская области). Также гораздо меньше владельцев стали предлагать свое жилье для продаж в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях: там спад количества объявлений наблюдается на 37-47% в течение года.

В августе 2024 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за август 2023 г. она преимущественно росла. Наибольший рост показал Волынская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $85 845 за однокомнатное жилье.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $110 969, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $48 487.

В августе в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился, наибольший прирост поисковых запросов произошел в Одесской и Львовской областях. Но в сравнении текущей и прошлогодней ситуации все области стали получать меньше поисковых запросов по покупке жилья. Наибольший процент покупателей потеряли Херсонская и Сумская области, а также ощутимое снижение интереса испытали Ивано-Франковская, Черкасская, Кировоградская, Волынская, Черновицкая и Львовская области: от -40% до -46%.

Аренда

На рынке аренды по сравнению с августом предыдущего года в полтора-два раза выросло количество предложений жилья в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. При этом в центральных областях, включая Киев, аналитики отметили спад количества жилья.

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18205 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице поднялась на 1%, а за последний год увеличение составило 18%. Цены растут и в других регионах, наиболее активно - в Житомирской, Волынской, Ровенской областях (от +39% до +114% за год).

Столица позволяет выбрать более бюджетное жилье в зависимости от района. Самые низкие цены можно найти в Деснянском районе, в среднем 10293 грн за однокомнатную квартиру, а вот самым дорогим стал Шевченковский район со средней ценой аренды за месяц 23408 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой – 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 – 11. В первую очередь это говорит о высоком спросе. Август-сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того, в этом году обучение в школах и университетах офлайн.

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