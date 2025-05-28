"Швеция стала нашим вторым домом": тысячи украинцев просят оставить их в стране навсегда

Украинцы просят власти Швеции разрешить им остаться в стране и после завершения срока действия Директивы о временной защите (TPD), предоставлявшей гражданам Украины право легально находиться в ЕС. Правительство королевства призывают заполнить правовую неопределенность, учитывая степень интеграции украинцев в местный социум.

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О соответствующей петиции в письме к одному из крупнейших шведских изданий Dagens Nyheter сообщила глава организации RefugeeHope UA&SE Кристина Гевчук. Всего, по ее словам, обращение к Кабинету министров подписали 13 украинских организаций.

Гевчук отмечает, что, по данным Шведского миграционного совета, в этой скандинавской стране проживает около 45 тыс. украинских беженцев. Из них 66% трудоустроены или участвуют в программах на рынке труда, а 46% говорят на шведском языке.

Сейчас они имеют право находиться в стране до марта 2026 года - это крайний срок TPD. И тысячи украинских семей обеспокоены тем, что шведское правительство все еще не представило никакого дальнейшего плана.

"Речь идет не только о законе - речь идет о человеческом достоинстве, безопасности и праве на будущее. Многие украинские дети сегодня говорят на шведском лучше, чем на украинском, их друзья - шведы, а их родители строят в Швеции карьеру. Покинуть все это снова - как будто во второй раз потерять дом", - отмечает автор.

Всего в письме Гевчук указано 5 требований к правительству королевства. В частности они просят:

Предоставить им возможность получить постоянный или долгосрочный вид на жительство без требования выезда из Швеции (похожие законодательные изменения уже прописываются в Германии и Чехии); Чтобы при подаче заявления на получение разрешения на постоянное проживание все время, проведенное в стране по условиям Директивы о массовой миграции, учитывалось как время легального проживания. Предоставить возможность менять статус на рабочий, студенческий или семейный, не выезжая из Швеции, а также скорректировать требования к доходу и другие барьеры, учитывая реальную жизненную ситуацию украинцев. Воссоединение семей без необходимости выезжать из Швеции - особенно для тех, кто начал этот процесс до полномасштабного вторжения, а также новых семей, образовавшихся с тех пор в Швеции, и детей, родившихся в королевстве или переехавших с одним из родителей. Отменить дискриминационные различия в распределении номеров социального страхования - сейчас, несмотря на одинаковый правовой статус, беженцы, прибывшие ранее, имеют больше прав.

"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем взамен свою преданность, свои знания и свой труд. Швеция стала нашим вторым домом. Теперь мы просим шведских политиков: не дайте нам потерять этот дом снова", - пишет Кристина Гевчук.

Официально шведское правительство это еще пока никак не комментировало.

Как уже сообщал OBOZ.UA, принятая в марте 2022 года Директива о временной защите изначально рассматривалась как временное решение для немедленного предоставления коллективного убежища. Поэтому в ней было прописано только два возможных продления – максимум на три года, до марта 2025 года, но более свободная интерпретация правил позволила продлить этот срок дополнительно еще на год. Однако на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции 12-13 июня может быть поднят вопрос поэтапной отмены статуса защиты для украинских граждан.

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