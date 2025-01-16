Правила торговли ужесточились: в Украине будут строго наказывать за отсутствие платежных терминалов, но не всех

В Украине будут штрафовать на сумму до 17 000 грн не всех предпринимателей, которые не обеспечивают возможность безналичных расчетов в малых населенных пунктах с 1 января 2025 года. Исключения сделано для физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"), являющимися плательщиками единого налога первой группы.

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Об этом сообщили в Госналоговой службе. Там отметили, что также санкции не будут применяться к тем, кто:

торгует с использованием торговых автоматов;

ведет выездную (выносную) торговлю;

продает собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

При этом там подчеркнули: эти категории предпринимателей обязаны установить платежные терминалы (POS-терминалы) с 1 января 2026 года. При чем независимо от численности проживающих в населенном пункте, гже ведется торговля.

В то же время, подчеркивается, в целом же с 1 января 2025 года предприниматели должны обеспечивать возможность безналичных расчетов в населенных пунктах, где живет меньше 5 тыс. людей. При этом запрещается, среди прочего:

устанавливать разные цены на те же товары или услуги для расчета наличкой или безналом;

устанавливать любую дополнительную плату при оплате безналом.

Наказание за нарушение

Вместе с тем, напомним, несоблюдение требований безналичных расчетов повлечет за собой штрафы. Их размер составляет:

за первое нарушение – от 1 700 до 3 400 грн;

за повторное нарушение в течение года – от 8 500 до 17 000 грн.

Как бизнесу избежать штрафов

Проверить готовность к новым требованиям – убедиться, что платежный терминал есть в наличии, либо же есть возможность принимать электронные платежи.

Обсудить с банком варианты установки платежного оборудования: сейчас на рынке есть разные модели POS-терминалов, включая мобильные варианты, подходящие для малого бизнеса.

Научить персонал работать с платежными терминалами или приложениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине отсрочили переход на новую форму фискальных чеков. Переходных период для всего украинского бизнеса, включая супермаркеты, продлили до 1 марта 2025 года. Изначально предполагалось, что чеки нового образца должны были полностью заменить старые с 1 января.

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