Новых чеков в украинских магазинах пока не будет: Минфин отложил переход

В Украине отсрочили переход на новую форму фискальных чеков. Переходных период для всего украинского бизнеса, включая супермаркеты, продлили до 1 марта 2025 года. Изначально предполагалось, что чеки нового образца должны были полностью заменить старые с 1 января.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины. "До 1 марта 2025 года можно печатать фискальные чеки по старой форме", – говорится в уведомлении ведомства.

Также уточняется, что с 1 января по 1 марта предприятия уже имеют право использовать и новую форму чеков. Однако пока это не является обязательным.

В Минфине сообщили, что продление переходного периода предусмотрено указом № 674 от 30 декабря 2024 г. А новые чековые правила были утверждены ранее указом № 601 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года №13".

Как изменятся чеки в Украине: новые правила

Новая форма фискального чека обязывает продавцов указывать больше информации для покупателей. В частности:

В чеки добавлены новые обязательные поля.

Обязательно нужно печатать QR-коды для проверки действительности чеков, которые будут вести непосредственно на сайт Налоговой службы (сейчас по ссылке могут открываться промежуточные страницы, например, от QR-агрегаторов).

для проверки действительности чеков, которые будут вести непосредственно на сайт Налоговой службы (сейчас по ссылке могут открываться промежуточные страницы, например, от QR-агрегаторов). Упрощена структура чеков – убраны определенные строки, например "кассир" и "держатель ЭПЗ".

"Была 31 строчка, стало 35. Добавились обязательное поле "сдача", поле "средство оплаты" – раньше была форма "наличная", "безналичная" и "другое", теперь будет расшифровано это "другое": например, оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно прописать слово "чек" – и покупатель сможет понять, где номер именно чека. Отдельно нужно печатать дату и время выдачи чека", – объяснил эксперт Андрей Сухов.

После вступления в силу новых норм чеки старого образца перестанут считаться расчетным документом. Более того, за их выдачу продавца могут оштрафовать на 100% стоимости проданных с нарушениями товаров. За следующие же нарушение размер наказания существенно увеличится – до 150%.

Впрочем, для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") на упрощенной системе, не являющехся плательщиками НДС – и если они не реализуют подакцизную продукцию, технически сложные бытовые изделия на гарантии, лекарства и медицинские товары, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – штрафы будут меньшими. Они составят 25% и 50% стоимости проданных с нарушениями товаров – за первое и последующие нарушения соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, налоговая уже запланировала проверки ФЛП и другого бизнеса на 2025 год. В среднем налоговики планируют проверять около 400 бизнесов ежемесячно, с высокой интенсивностью в октябре.

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