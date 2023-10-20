Схема расхищения зерна на 3,2 млн грн: дело с обвинением организатора направлено в суд

В Украине разоблачили схему по растрате зерна на 3,2 млн грн. Дело с обвинительным актом в отношении вероятного организатора схемы уже направлено в суд.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). "Учитывая, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соучастниками в совершении этого преступления стали и.о директора государственного "Ахтырского комбината хлебопродуктов", руководитель филиала этого предприятия, руководитель производственно-технической лаборатории филиала и руководитель элеватора. На сегодняшний день дела в отношении них находятся на рассмотрении в суде.

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Подозреваемый организовал схему в ноябре 2020 года. Зерно подсолнечника, которое принадлежало юридическому лицу, безвозмездно вывозилось с территории филиала госпредприятия без ведома и разрешения владельца.

Таким образом организатор схемы растратил более 189 тонн семян стоимостью свыше 3,2 млн грн. Впрочем, семена хоть и вывезли за пределы филиала, детективы НАБУ и прокуроры САП приняли неотложные меры, чтобы предотвратить его дальнейшее незаконное обращение и вернули на место хранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении в организации хищений природного газа более чем на 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. Это уже шестой подозреваемый в многолетнем деле о хищениях газа.

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