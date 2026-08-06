Сгорело ещё более 100 тыс. книг: Россия во второй раз уничтожила склад BookChef

Российские войска нанесли очередной удар по складу логистического партнера BookChef, сгорело ещё более 100 тысяч книг, из-за чего издательство вынуждено переносить сроки выполнения предзаказов и повторно печатать часть тиражей. Правительство в ответ на постоянные удары по предприятиям заявило, что будет предоставлять государственные помещения для рассредоточения складских мощностей, чтобы помочь предприятиям работать даже в условиях постоянных обстрелов.

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О потерях сообщила команда издательства на своей официальной странице. Там отметили, что этот склад стал резервным после того, как российские войска ранее уничтожили главный склад BookChef.

Тогда издательство потеряло около 800 тысяч экземпляров, а новая площадка должна была обеспечить возобновление работы и сохранить хотя бы часть книжного фонда.

Уничтожены все складские остатки и новинки

По словам представителей BookChef, на резервном складе находились все имеющиеся остатки книг, а также новые издания, которые были напечатаны совсем недавно. Именно эти книги в ближайшее время должны были поступить покупателям по предварительным заказам и появиться на полках украинских книжных магазинов.

В издательстве подчеркнули, что огонь полностью уничтожил более 100 тысяч экземпляров. Из-за этого компания вынуждена пересмотреть сроки выполнения предзаказов. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, а также разработка плана восстановления логистики и печати новых тиражей.

Доставку книг придется отложить

В BookChef пояснили, что точные сроки выполнения заказов будут зависеть от того, когда удастся запустить новые складские мощности и повторно напечатать книги, уничтоженные во время пожара. Издательство обещает регулярно обновлять информацию на своем официальном сайте.

Там будут появляться новые даты выхода книг, дополнительных тиражей и ориентировочные сроки доставки, чтобы каждый покупатель мог проверить статус своего заказа. Несмотря на очередную потерю, команда BookChef призывает поддержать украинское книгоиздание.

Отмечается, что это можно сделать, заказав книги, которые ещё остались в наличии в интернет-магазине издательства, а также приобретя их в партнёрских онлайн- и офлайн-книжных магазинах по всей стране. Для BookChef эта атака стала уже второй масштабной потерей за время полномасштабной войны.

После уничтожения основного склада издательство смогло частично возобновить работу, однако новый российский удар практически уничтожил накопленные резервы. В то же время это далеко не единственный случай ударов по украинской книжной индустрии.

За последние годы российские атаки неоднократно приводили к уничтожению типографий, складов, библиотек и книжных запасов. Только в июле, по имеющимся оценкам, было утрачено около 1,5 миллиона книг украинских издательств.

Правительство готовит меры по защите бизнеса и логистики

После очередных российских ударов по складской инфраструктуре премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о проведении экстренного совещания с представителями бизнеса, торговых сетей и логистических компаний. По его словам, Россия систематически атакует предприятия, обеспечивающие товарами миллионы украинцев, поэтому главной задачей государства остается недопущение перебоев с поставками продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости, особенно в прифронтовые области.

Совместно с представителями бизнеса правительство разрабатывает решения, которые помогут обеспечить бесперебойную работу предприятий даже в условиях постоянных обстрелов. В ближайшее время планируется отдельное совещание с участием Национального банка, коммерческих банков и профильных министерств, на котором будут обсуждаться механизмы кредитной поддержки компаний. В Кабинете Министров подчеркивают, что стандартные финансовые инструменты уже не соответствуют вызовам военного времени, поэтому необходимы быстрые и нестандартные решения.

Кроме того, правительство работает над децентрализацией международной логистики и расширением таможенного коридора, чтобы минимизировать риски для поставок товаров. Отдельным направлением станет развитие механизмов страхования военных рисков при поддержке международных партнеров.

Также государство планирует предоставить предприятиям приоритетный доступ к свободным помещениям, которые можно использовать для рассредоточения складских мощностей. Министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества поручено в кратчайшие сроки подготовить перечень таких объектов, чтобы бизнес мог быстрее возобновлять работу после атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский ракетный удар в ночь на 5 августа нанёс серьёзный ущерб украинскому бизнесу. В частности, полностью уничтожен крупнейший распределительный центр Rozetka, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. Кроме того, в результате атаки были выведены из строя логистические центры торговых сетей "Сильпо", "Фоззи" и Novus.

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