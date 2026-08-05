Россия уничтожила крупнейший склад Rozetka и сортировочный центр "Новой почты": что известно

Российский ракетный удар полностью уничтожил крупнейший распределительный центр Rozetka, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. Компания пообещала компенсировать клиентам полную заявленную стоимость всех поврежденных отправлений, тогда как Rozetka заявила, что, несмотря на потерю ключевого склада, продолжит работу.

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О последствиях атаки сообщили представители компаний, потерявших свои производственные мощности. Соучредительница Rozetka Ирина Чечоткина сообщила, что три баллистические ракеты полностью разрушили главный распределительный центр компании в Броварах.

Логистический комплекс открыли еще в начале 2017 года. За девять лет он стал крупнейшим и наиболее автоматизированным складом Rozetka, через который ежедневно проходило более 100 тысяч заказов. По словам Чечоткиной, объект не подлежит восстановлению.

Она рассказала, что именно в этот день компания должна была отмечать 21-ю годовщину основания, однако вместо празднования руководству пришлось наблюдать за масштабным пожаром после ракетного удара. Несмотря на потерю ключевого логистического узла, Rozetka заявила, что продолжает работать и выполнять свои обязательства перед клиентами.

"Новая почта" – клиентам компенсируют убытки

Во время ночной атаки был полностью уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. В компании заявили, что российские военные применили кассетные боеприпасы, в результате чего погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Компания сообщила, что поддерживает постоянную связь с семьями погибших и пострадавших и оказывает всю необходимую помощь. В настоящее время продолжается оценка поврежденных отправлений. "Новая почта" пообещала компенсировать клиентам полную заявленную стоимость всех уничтоженных или поврежденных посылок и индивидуально уведомить каждого о порядке возмещения.

Несмотря на значительные потери, компания подчеркнула, что ее операционная система остается устойчивой, а сеть продолжает работать по всей территории Украины.

Россия атаковала сразу несколько крупных украинских компаний

В ночной атаке под удар попала не только Rozetka. Российские ракеты одновременно поразили логистические объекты группы "Эпицентр", сортировочный центр "Новой почты", а также, по предварительной информации, складские помещения торговой сети Novus. Из-за разрушения инфраструктуры "Укрзалізниця" была вынуждена временно приостановить движение поездов и работу отдельных станций в Броварском районе.

"Эпицентр" и производство плитки

Одним из наиболее пострадавших предприятий стала группа компаний "Эпицентр". По сообщению компании, российские ракеты буквально за несколько минут разрушили производственные и логистические объекты, которые создавались десятилетиями.

В Киеве полностью уничтожен логистический центр компании, а в Калиновке Киевской области ракеты попали в производственный комплекс Epicentr Ceramic Corporation. В результате атаки погиб сотрудник предприятия — молодой работник, ещё трое человек получили ранения.

Кроме того, были полностью разрушены два крупных складских комплекса, производственная площадка завода керамической плитки и около двадцати автомобилей сотрудников, находившихся на парковке. В связи с масштабом разрушений компания приняла сложное решение временно остановить производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation.

Чтобы избежать дефицита продукции на рынке, производство будет временно перенесено на два зарубежных предприятия компании. Одновременно продолжается подготовка к запуску еще одной производственной площадки в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет оказались Киев и Бровары, также были слышны взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, ещё десятки людей получили ранения.

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