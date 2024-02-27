Сеть "Ашан" закрывает магазины в двух городах Украины: что известно

"Auchan Украина", материнская компания которого является международным спонсором войны, закрывает гипермаркеты в Запорожье и Кривом Роге. Магазины перестанут работать уже с 3 марта. При этом компания продолжит работу в указанных городах в онлайн-формате.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании. "Auchan Украина переходит в онлайн-формат работы в городах Запорожье и Кривой Рог, а 3 марта закроет магазины в этих городах в связи с окончанием договора аренды", – заявили в компании.

Там напомнили, что эти магазины в Запорожье и Кривом роке должны были закрыться еще в начале 2022 года. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину договоры аренды были продолжены, чтобы гипермаркеты могли не останавливать работу.

Теперь же в компании уверяют, что клиенты в указанных городах начали отдавать предпочтение онлайн заказам. "Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки из безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов – это первоочередной приоритет для Auchan Украина", – заявили в компании.

При этом "Ашан" обещает обеспечить сотрудников рабочими местами в других городах Украины. Кроме того сеть продолжит сотрудничество с В2В партнерами Запорожья и Кривого Рога и будет поддерживать и свои социальные и благотворительные инициативы в этих городах.

Напомним, материнская компания украинского "Ашана", французская Auchan Retail, в феврале 2023 года была объявлена международным спонсором войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году компания отказалась останавливать работу на российском рынке и присоединиться к бойкоту России.

"С начала полномасштабного вторжения российская дочерняя компания французского "Ашану" платила налоги в бюджет страны-террориста, снабжала товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных", – констатировали в НАПК.

В украинском "Ашане" неоднократно заявляли, что не связаны со страной-агрессором. Там подчеркивают, что с момента полномасштабного оказали украинцам гуманитарную помощь на сумму более 60 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в Украине "Эльдорадо" столкнулся с серьезными проблемами. Сеть резко сократила количество магазинов, а часть сотрудников компании оказались "в простое".

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