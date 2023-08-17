Магазины "Эльдорадо" массово закрываются: СМИ узнали о проблемах крупной сети

Один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в Украине "Эльдорадо", принадлежащая экс-собственнику банка "Михайловский" Виктору Полищуку, столкнулся с серьезными проблемами. Сеть уже вдвое сократила количество магазинов, закрыв 65 торговых точек. Кроме того, часть сотрудников компании оказалась "в простое".

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Об этом сообщает AIN. Издание отмечает, что неоднократно обращалось за комментариями в пресс-службу компании, однако почти все запросы были проигнорированы.

"Эльдорадо" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину входил в список крупнейших продавцом бытовой техники в стране. В декабре 2021 года у компании было 129 торговых точек по всей Украины.

По подсчетам журналистов, теперь их количество уменьшилось на 65. Только с начала лета компания закрыла почти два десятка магазинов в таких городах: Винница, Днепр (2 магазина), Ивано-Франковск, Кропивницкий (2 магазина), Одесса (2 магазина), Киев, Вышгород, Подольск, Полтава, Ривне, Херсон, Хмельницкий, Каменское, Борисполь, Львов, Чернигов.

"Показательно, что магазины закрывают в крупных торговых центрах, например, в Respublika Park, где большие флагманские точки часто генерируют высокие прибыли. В части торговых центров магазины сети могли не открыться из-за долга за коммунальные услуги перед ТЦ: в такие моменты сотрудников просто не допускали на рабочие места и магазины могли стоять закрытыми несколько дней", – отмечается в материале.

При этом IT-команды "Эльдорадо" вообще сократили. В компании этот запрос прокомментировали и объяснили, что айтишников не увольняли, а отправили на простой и впоследствии вернут к работе. Тем не менее, согласно данным журналистов, "отправленные на простой" команды уже почему-то ищут новую работу.

На условиях анонимности сотрудники компании утверждают, что у компании начались проблемы в начале 2023 года, и она стала продавать сильно меньше своих конкурентов, что могло привести к закрытию магазинов. Еще одной возможной проблемой называют изменения условий поставщиков, которые из-за риска безопасности не желают поставлять в Украину товары без полной подписки: у компании могло просто не оказаться такого объема ликвидности.

"Компания не смогла или не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. Имея долги, поставщики не готовы давать новые товары под реализацию. Соответственно, товара не хватает, чтобы заполнять магазины и поэтому их закрывают. Маркетинг также сократили, потому что в нем нет необходимости – все равно нечего продавать", – рассказал собеседник издания.

Еще один из участников рынка рассказал, что у "Эльдорадо" традиционно была довольно низкая эффективность по сравнению с конкурентами. После начала полномасштабного вторжения, когда продажи упали на треть, компания стала убыточной. Как следствие, она не смогла рассчитаться с поставщиками и контрагентами.

Кроме того, у "Эльдорадо" есть крупные непокрытые кредиты в государственных банка. Журналисты утверждают, что речь идет о более чем $100 млн долгов только по "Эльдорадо".

Сеть "Эльдорадо" сменила владельца в 2013 году. Тогда собственником ритейлера стал Виктор Полищук, которому также принадлежала "Технополис".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компании владельца ТРЦ "Гулливер" и "Эльдорадо" Виктора Полищука с перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сам бизнесмен оправдывал остановку платежей существенными потерями бизнеса.

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