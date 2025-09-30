"Серый" бизнес, кумовство и родственные связи: СМИ раскрыли схемы скандального экс-заместителя генпрокурора

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, которого летом 2024 года уволили из-за скандала вокруг его роскошной жизни, мог привлечь к сделкам экс-заместителя мэра Одессы, чиновницу из Госэкоинспекции и своего племянника. Государственные должности и совместный бизнес они могли превратить в источник многомиллионного незаконного обогащения.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании UA.News. Отмечается, что все участники схемы тесно связаны родственными, кумовскими или финансовыми узами, что создает классическую модель "семейного подряда", а финансироваться такая деятельность могла за счет бюджетных средств и теневых доходов.

Как переплетены связи

Сообщником Дмитрия Вербицкого в финансовых сделках журналисты называют его племянника, Евгения Вербицкого. Он играет роль номинального владельца и выгодополучателя:

по доверенности приобрел дом для своего дяди по цене, заниженной в шесть раз;

стал владельцем таунхауса и земли в элитном городке "Конек" на миллионы гривен;

Он связан бизнес-связями с кумовьями дяди – бывшим заместителем мэра Дмитрием Жеманом и его женой Татьяной. Она и Евгений Вербицкий являются совладельцами ООО "Балтик Авто Шиппинг Украина", которое занимается розничной торговлей деталями и принадлежностями для автотранспортных средств.

Также к фирме "подключена" семья чиновницы из Госэкоинспекции Татьяны Зайцевой. Директором "Балтик Авто Шиппинг Украина" с мая 2024 года является ее муж Андрей. Кроме того, Андрей Зайцев имел финансовые контакты непосредственно с Дмитрием Вербицким – в 2023 году приобрел у него автомобиль за 1,635 млн грн.

Роскошь и теневые схемы

В официальных декларациях фигуранты отмечают скромные зарплаты: у Жемана – чуть больше 100 тыс. грн/год, у Зайцевой – 15 600 грн/месяц. Это резко контрастирует с их роскошным образом жизни.

Жеманы

Семья экс-заместителя мэра Одессы владеет роскошным двухэтажным особняком в Корсунцах (стоимостью более $1,5 млн) и новеньким Audi Q8. Причем недвижимость записана на мать-пенсионерку Светлану Жеман, которая официально не имела доходов для таких приобретений.

Журналисты ссылаются на другое расследование, согласно которому Жеман причастен к нелегальному майнингу криптовалют на коммунальных мощностях и массовому списанию городского транспорта как "металлолома". Параллельно бизнес его жены Татьяны Жеман по перевозкам стремительно вырос: от 28 тыс. грн дохода в 2017 году до более полумиллиона в 2019-м

Зайцевы

Татьяна Зайцева – чиновница из экоинспекции с мизерной зарплатой, но в 2025 году декларирует подарки от мужа: автомобили Audi A4 и электрокар Ford Mustang Mach-E. Ее муж Андрей Зайцев, несмотря на скромную должность директора фирмы, хранит наличными 1,3 млн грн и владеет девятью легковыми автомобилями, включая три Lexus.

В чем обвиняют Вербицкого

В июле 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило у Дмитрия Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на почти 29 миллионов гривен, в результате чего было начато уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения. Впрочем, даже через год Национальное антикоррупционное бюро Украины не вручило ему подозрение и не передало дело в суд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, об аресте недвижимости родственников и.о. главы Гостаможни Сергея Звягинцева. Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом на более 3,2 млн грн, которые признали необоснованными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!