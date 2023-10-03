Sense Bank предложил клиентам управление валютными рисками с помощью операций 'своп'

Sense Bank предлагает своим клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, совершать сделки на условиях "своп" – получить гривну под залог валюты с обратным обменом на гривну в дату окончания сделки "своп".

"Операции "своп" помогают клиентам уменьшить валютные риски, что крайне актуально в условиях военного положения - говорит Татьяна Попович, директор по Рынкам капитала Sense Bank. – Например, если клиент не готов продавать наличную валюту, но имеет временную потребность в гривневых ресурсах, то именно оформление сделки "своп" решит этот вопрос. Преимущество сделки в том, что валютный риск исчезает, ведь цена обратного выкупа валюты определяется в дату заключения сделки "своп" и не может изменяться при любых условиях. Фактически банк предоставляет кредит под обеспечение валюты".

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Кроме того, операция "своп" не имеет лимита на обратный откуп валюты и не предусматривает потери на разнице валютного курса, как при обычных операциях валютообмена.

Отметим, что инструмент "свопа" уже много лет пользуется спросом у корпоративных клиентов банка именно в периоды потенциальной курсовой волатильности. Год назад такая услуга стала доступна и клиентам – физическим лицам. Sense Bank первым среди украинских банков предложил физлицам совершать валютные операции на условиях "своп".

Получить более подробную информацию о сделке можно по телефону +380444991032 или отправив запрос на почтовый ящик [email protected]

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.