Себестоимость iPhone 16 сильно выросла: насколько отличается от цены "для людей"

Из-за подорожания комплектующих смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max оказались заметно дороже в производстве, чем мобильные устройства Apple предыдущего поколения. Кроме того, разница между себестоимостью и ценой для конечного потребителя новых смартфонов выросла до 2,2-2,5 раза.

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Об этом сообщает Apple Insider после сравнения ведомости материалов (Bill of Materials, BOM) различных смартфонов последнего и предпоследнего поколений. Аналитики называют разницу в стоимости производства логичной, поскольку iPhone 15 Pro Max стоил примерно на 12% дороже, чем iPhone 14 Pro Max.

Эксперты подсчитали, что производство iPhone 16 Pro Max на 256 Гб обходится Apple на $32 дороже, чем аналогичное устройство 15-го поколения: $485 против $453. Не-Pro модели также стоят дороже: себестоимость обычного iPhone 16 составляет $416, что на $21 больше, чем BOM iPhone 15 ($395).

Таким образом, себестоимость iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 256 Гб оказалась в 2,2 раза и почти в 2,5 раза меньше его розничной цены в США, где они стоят $899 и $1199 соответственно. А вот разница между стоимостью производства и ценой устройств предыдущего поколения оказалась не такой существенной: iPhone 15 продают с двухкратной наценкой ($799).

Самым дорогим компонентом в iPhone 16 Pro Max является связь между дисплеем и модулем задней камеры – она стоит $80, то есть 16% от совокупной себестоимости устройства. В сравнении с устройствами предыдущего поколения сильно подорожала камера – ее цена выросла на $10.

Несмотря на то, что показатели памяти в iPhone не изменился, само хранилище в 16 Pro Max заметно подорожало. В зависимости от объема, стоимость внутреннего хранилища увеличилась так:

256 Гб – на $5 ;

; 512 Гб – на $17 ;

; 1 Тб – на $22.

Вторым по себестоимости компонентом iPhone 16 является дисплей – его оценили в $65, или 16% от BOM. Но себестоимость хранилища в таких устройствах тоже заметно выросла в сравнении с iPhone 15:

на $9 за 6 Гб;

на $17 за 8 Гб.

Также заметно выросла стоимость процессоров – чип A18 в модели 16 Pro Max стоит $45, тогда как чип предыдущего поколения A16 стоил $35. А из-за добавления кнопок управления камерой и действия увеличило себестоимость устройства на $3 из-за использования дополнительных датчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что цены на iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro в Украине значительно выше, чем в США – разница может составить более 40%. Например, iPhone 16 в базовой версии (128 ГБ) в Украине стоит на 15 177 грн больше из-за налогов и импортных наценок.

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