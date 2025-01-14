SCM и 'Метинвест' стали лидерами в рейтинге частных доноров ВСУ

Инвестиционная группа SCM, в которую входит компания "Метинвест", стала лидером среди крупнейших корпоративных благотворителей Украины по рейтингу журнала "ТОП-100". Объем благотворительной поддержки "Метинвеста" составляет 8 млрд грн, из них значительная часть направлена на военные нужды в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова", а также на гуманитарную помощь.

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Об этом пишет Delo.ua.

Кроме SCM, в пятерку крупнейших корпоративных благотворителей Украины вошли группа компаний Виктора Пинчука (5,77 млрд грн), компания "Эпицентр" (5 млрд грн), компания Kernel (3,1 млрд грн), группа компаний Nova и сеть АЗС. Shell (по 2,9 млрд. грн.).

Одной из важнейших разработок "Метинвеста" являются специальные мобильные укрытия – стальные "крыивки", которые производятся на производственных мощностях "Метинвеста" и устанавливаются под землей. Кроме того, на базе тайников "Метинвест" создает командные пункты для ВСУ. Осенью прошлого года был построен первый в Украине подземный госпиталь, который укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 млн грн.

Также крупные компании вкладывают миллиарды гривен в нужды войска, гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и многое другое. В целом, по разным оценкам, общий благотворительный взнос отечественных компаний в течение двух лет войны составил почти 59 млрд грн.

Как известно, несмотря на потери мощных активов на оккупированных территориях, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.