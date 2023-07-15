Санузел на кухне и раковина у входа: в Киеве продают одну из самых маленьких "квартир"

В Киеве на проспекте Отрадный продается одна из самых маленьких "квартир" на рынке недвижимости. За жилье площадью 19 квадратных метров просят 27 тыс. долларов.

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Об этом говорится в данных портала недвижимости. На входе в квартиру находятся душевая кабина, умывальник и кухня. Все это разместили на площади в 12 квадратов (вся площадь жилья составляет 19 квадратов). Владельцу жилья придется в одном помещении и готовить, и умываться, и принимать душ.

Во второй комнате, площадь которой составляет всего 7 квадратов, разместили холодильник, стол, небольшой телевизор, шкаф и спальное место. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного здания.

"В комнате есть своя кухня, свой санузел и душевая кабина (как полноценная 1-комнатная квартира)... Установлены металопластиковые окна, новые радиаторы, ламинат", – говорится в объявлении.

"Окна выходят во двор, порядочные соседи. Хорошее месторасположение, удобная транспортная развязка, остановка общественного транспорта в двух минутах ходьбы от дома", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве сдают в аренду квартиру площадью всего 12 квадратов. Вместо окна в квартире есть дверь, которая выходит на улицу. Авторы объявления заявляют об "авторском ремонте".

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